Pravidelných kuřáků v Česku ubývá. Mladým už cigarety nevoní

V České republice ubývá kuřáků, a to hlavně mezi mladými lidmi do 24 let. Podle ministra zdravotnictví je to díky protikuřáckému zákonu, který zakazuje kouřit v restauracích nebo na zastávkách veřejné dopravy. Kuřákům, kteří chtějí bojovat s tímto zlozvykem, pomáhá i Národní linka pro odvykání.