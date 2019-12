Policie označila muže za střelce, pak fotku smazala. Vypátrali jsme ho!

Policistům se poměrně rychle podařilo vypátrat pravděpodobného střelce, který v ostravské fakultní nemocnici v úterý ráno pálil do lidí. Šest jich zemřelo. Úspěšné pátrání ovšem kazí pachuť přehmatu mužů zákona. Štáb TV Nova s mužem, který se stal jeho obětí, jako jediný mluvil.

Krátce po útoku na nemocniční ambulanci se objevila informace, že policie v souvislosti se střelbou pátrá po muži v červené bundě. Následně policisté zveřejnili fotografii mladíka, kterého označili za podezřelého.

Po chvíli ovšem muži zákona fotografii ze sociálních sítí smazali a muž na ní zachycený se změnil z podezřelého na důležitého svědka.

"Info ke zveřejněné fotografii: Jedná se o důležitého svědka události, ale v tuto chvíli pracujeme s jinou verzí a pátráme po jiné osobě. Děkujeme za pochopení," napsali policisté na twitteru.

Od diskutujících ovšem za svůj přešlap moc pochopení neposbírali. "Cože??? Zveřejnit fotku klíčového svědka události a označit ho za střelce? Pomáhat a chránit!" napsal jeden z nich.

"Tak to říkáte hodně brzo. Na internetu už proběhl solidní lynč. Toto jste trošku nezvládli. Sorry jako," zlobil se jiný člověk. Policisté dotyčného mladíka dokonce zadrželi.

Mladého inženýra hlídka překvapila na cestě z internátu do práce, a to jen několik stovek metrů od místa tragédie. Pak policisté zveřejnili už zmíněnou fotku, na níž muže poznali příbuzní a známí. To, že dlouhé hodiny neodpovídal na jejich telefonáty a zprávy, je asi ještě víc zneklidnilo.

Převezli ho na služebnu, kde podle jeho slov už čekalo několik dalších zaskočených mužů. Kromě pout měli ještě jedno společné – červenou bundu. Podobnou té, kterou měl ráno na sobě strůjce tragédie, Ctirad V.

Mladého inženýra dnes kontaktovala řada novinářů a zástupců médií, všechny ale odmítl. Jen štáb Televize Nova, pod podmínkou zachování anonymity, do své pracovny pozval. Nepřál si ale být natáčen. Nejvíc nepříjemné pro něj prý bylo, že nemohl reagovat na telefonáty a zprávy rodiny a kamarádů. A nemohl jim nic vysvětlit. Teď zvažuje, jaké budou jeho další kroky.Prý by ho ale potěšila oficiální omluva od policie.

Ministr vnitra Jan Hamáček nicméně postup svých "podřízených" hájí. "Policie postupovala na základě získaných důkazů a výpovědí svědků. Při takto složité akci, kdy máte aktivního střelce, policie musí konat bezprostředně. I za cenu toho, že se stane to, že je pachatelem někdo jiný, tak konat musí. Věřím, že to všichni pochopí," řekl živě v Poledních televizních novinách TV Nova. Více ve videu:

Až posléze policisté zveřejnili fotografii jiného muže, oblečeného také v červenočerné bundě, a dodali, že od nemocnice ujel ve stříbrném renaultu, že může být ozbrojený a že se ho lidé nemají pokoušet zadržet..

Auto policisté posléze vypátrali vrtulníkem, jeho řidič poté obrátil zbraň proti sobě a střelil se do hlavy. O chvíli později zemřel.