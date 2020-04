Slovenští studenti v Česku budou mít výhodu, bojí se senátor

"Na českých vysokých školách studuje přes 20 tisíc studentů ze Slovenska. Každoročně se pak na naše vysoké školy hlásí několik tisíc slovenských studentů. V žádném případě nechci znevýhodnit slovenské studenty. Naopak. Chci, aby čeští studenti měli stejné podmínky ukončování středních škol, jako jejich možní budoucí spolužáci ze Slovenska. Proto by i české ministerstvo školství mělo přijít s obdobným řešením maturit," napsal na svůj facebook senátor Hraba.

Slováci mají totiž údajně oproti Čechům jasně dané, jak to bude s jejich maturitami, a mají tak i větší šanci se na zkoušku kvalitně připravit. Na Slovensku je již rozhodnuto o tom, že maturitní vysvědčení bude tvořit průměr známek z maturitních předmětů za celou dobu studia. Pokud bude student souhlasit, odmaturoval. Pokud ne, má možnost požádat o klasickou zkoušku, kterou bude moci složit i online. Čeští studenti mají částečně nastoupit do škol 11. května, vybaveni informací, že maturity proběhnou klasicky. Kdy a za jakých hygienických podmínek, však jasné není.

Dosavadní zavedená uvolnění stávajících opatření totiž počítají pouze se studenty vysokých škol. Ti se ke 20. dubnu dočkali možnosti individuálních aktivit v rámci studia, omezených na maximálně pět studentů a pouze těch, kteří již studují poslední ročník.

Od pondělí 27. dubna už se však jejich možnosti výrazně rozšířily – nově zahrnují možnost přítomnosti na praktické výuce, návštěvy knihoven a studoven, docházky na zkoušení a konzultace a realizace studijních prací, byť stále za omezeného počtu účastníků.

Středoškoláci by se teoreticky, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, měli k maturitám dostat v době od 1. června. S tím však řada z nich nesouhlasí a stejně tak senátor Hraba. V porovnání například se slovenskými sousedy by totiž na přípravu na maturitní zkoušky měly výrazně méně času. Datum nástupu k řádné přípravě na "zkoušku z dospělosti" navíc není jisté.

Řada maturantů 2020 na sociálních sítích schytala kritiku za to, že by si po vzoru Slovenska přáli mít maturitu "zadarmo". To však dle reakcí samotných studentů v žádném případě není pravda, přejí si pouze mít jasno v tom, za jakých podmínek zkoušku z dospělosti budou skládat.

"Letos mám maturovat a můžu říct za víceméně všechny maturanty z mého okolí, že v této době nám to přijde vlastně "absurdní". Je měsíc do maturit, nevíme, na čem jsme. Prezenční výuka nebyla obnovena a těžko říci, jak to bude vypadat od 11. května. Jsou školy, kde studenti nemají doprobraná ani témata. A co teprve žáci, co mají vykonávat praktickou zkoušku? Další roli hraje psychická stránka, kterou si v této situaci mnozí z vás asi dokážou představit. A maturita zadarmo? Vždyť to zadarmo není. Také jsme do té školy chodili a dřeli, jako maturanti před námi. Neměla bych problém maturovat, ale za normálních podmínek, v této situaci je to úplně o ničem jiném," popisuje aktuální situaci studentka Kristýna.

Hraba s dotazem na to, jak to tedy s maturitami bude, napsal přímo ministru školství Robertu Plagovi. Ten v dopise, který senátor zveřejnil na svém facebooku, odepsal, že maturity proběhnou nejdříve 21 dní po otevření škol.

"Pro závěrečné a maturitní zkoušky jsme zvolili rozhodné datum pro určení, kdy se tyto buď uskuteční, nebo žáci obdrží vysvědčení o zkoušce na základě předchozích 3 vysvědčení, na 1. června 2020 proto, že to je poslední termín, kdy je reálné zkoušky v jarním termínu uskutečnit. Nejistota žáků spojená s tím, jestli se školy do této doby otevřou anebo neotevřou, je situace, která mě nesmírně mrzí," odpověděl Plaga.

Žáci podle něj vzhledem k uvedenému rozhodnutí tedy vědí, jak na tom budou. A to prý v případě, že se školy otevřou už před prázdninami, i v případě, že ne. S tím však nesouhlasí ani maturanti, ani ostatní přispěvatelé na sociálních sítích. Ti totiž stále nemají jasně a s jistotou dáno, kdy ke zkouškám půjdou a v jaké podobě.

Ministr školství Robert Plaga promluvil o nezbytných opatřeních v souvislosti s návratem dětí do škol: