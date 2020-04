Přibývá nakažených seniorů. Část politiků je chce častěji testovat!

Domov pro seniory v Ostravě-Mariánských Horách teď připomíná spíš válečnou zónu.

"Zůstáváme na třech nakažených klientkách a jedné zaměstnankyni. Jejich převoz do fakultní nemocnice byl zejména proto, abychom snížili riziko přenosu nákazy do domova,“ řekl ředitel Domova pro seniory Michal Marianek.

Nákaza zkomplikovala provoz nejen v domově pro seniory, ale také v tamní městské nemocnici. Jedna z nakažených klientek tam byla hospitalizována už od pátku.

"Po kontaktu s touto pacientkou se týká karanténní opatření 20 zaměstnanců na neurologickém oddělení. Dočasně jsme proto uzavřeli jednu stanici tohoto oddělení a částečně omezili provoz na JIP,“ řekla mluvčí Městské nemocnice Ostrava Andrea Vojkovská.

Pražská Thomayerova nemocnice má po čtvrtku v tamní LDN dalších jedenáct nakažených seniorů a navíc pět zdravotních sester. Nejhorší situace trvá v Litoměřicích s 53 nakaženými a dvěma oběťmi.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prý stále jedná s ministerstvem zdravotnictví o plošném testování klientů domů pro seniory. Co se týče zaměstnanců, mělo by to být aspoň namátkově.

"U seniorů bych to udělala přednostně plošně zejména v domovech pro seniory a u zaměstnanců. Pojďme udělat nějaký statistický vzorek a pojďme se podívat, jak nejlépe ochránit seniory,“ uvedla Maláčová.

Propukající nákaza mezi seniory vyvolává debatu i mezi dalšími politiky. Rozsáhlejší testování navrhují i opoziční Piráti.

"Nejkritičtějším momentem je situace v domovech pro seniory, tam započalo rapidní šíření a lidé tam jsou v ohrožení života. Jak to vypadá, vláda neměla v danou chvíli připravené řešení pro tato zařízení,“ uvedl předseda strany Ivan Bartoš.

Od čtvrtku mají všechny kraje povinnost vyčlenit ve zdravotnických zařízeních prostory pro klienty sociálních služeb, a to aspoň 60 lůžek na 100 tisíc obyvatel. Třeba Středočeský kraj uvedl, že je schopný lůžka vyčlenit, chybí mu ale personál.