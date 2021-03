Přichází úplněk ve Vahách: Hlídejte si své emoce, doporučuje astroložka

Nedělní úplněk ve znamení Vah bude příznivý. Přenese do popředí vztahy a ty bude potřeba řešit. Dejte si u toho ale pozor na emoce, trochu se hlídejte, protože pod tímto úplňkem se mohou některé vztahy blížit svému konci.

Březnový úplněk je ve znamení Vah a nastává 28. 3. 2021 v 20:48. Je navíc pod vlivem numerologického čísla devět. Tento úplněk určuje termín Velikonoc, které budou o týden později. Někdy je také označován jako vraní, protože označuje konec zimy.

Podle astroložky Hany Černé bude březnový úplněk příznivý díky trigonu Marsu, Saturnu a Měsíce. Nejvíce z něho mohou těžit Blíženci, Vodnáři a Váhy. "Neměli byste ale zatěžovat ledviny, močové cesty a žíly. Dodržujte pitný režim a pozor na těžká jídla," varuje astroložka.

Mnoho lidí trpí o úplňku špatným usínáním. Černá radí ho zahnat sklenkou vína před spaním nebo meduňkovým čajem. "V tento den budeme víc přemýšlet o životě, co opravdu chceme, do čeho se máme pustit a co naopak opustit," říká Černá. Také je podle ní den vhodný ke studiu.

Úplněk ve Vahách přenese do popředí vztahy a jelikož numerologické číslo devět naznačuje ukončení, mohou se některé vztahy chýlit ke konci. Ale jiné mohou naopak začít. "Celkově dejte pozor na silné emotivní pohnutky. Základem všeho je komunikace," doporučuje astroložka.

Tento den budete podle ní také více toužit po přírodě a svěžím vzduchu. Ale měli byste dávat pozor na prochladnutí. Jarní slunce je bývá zrádné. "Je důležité trávit čas s blízkými. A pokud se s nimi nemůžeme setkat, tak jim aspoň zavolat," navrhuje Černá.

Úplňkový den je také vhodný k napravování starých chyb a k vyřizování dlouho odkládaných záležitostí. Také se může dařit dokončování projektů či úkolů.