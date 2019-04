Přidala se k IS a chce zpátky. Británie jí teď musí posílat peníze

Devatenáctiletá Shamima opustila Velkou Británii v roce 2015 ještě jako neplnoletá se dvěma svými přáteli. V polovině února se objevila v syrském uprchlickém táboře, chtěla se vrátit do Británie, země ji ale zbavila občanství. Se svým mužem, bojovníkem IS Jagem Riedijkem měla tři děti, které ale zemřely jako kojenci. Poslední dítě, syn Jerrah, podlehl v uprchlickém táboře v Sýrii na zápalu plic.

Shamima Begumová se prý před svým odchodem do Sýrie necítila v zemi bezpečně. I když se následně chtěla vrátit, svého odchodu nelituje. "Necítila jsem se tu bezpečně,“ vysvětlovala své důvody. Ve škole ve východním Londýně měla dokonce čelit šikaně. "Toho, že jsem odešla k Islámskému státu, ale nelituji, změnilo mě to jako člověka,“ tvrdí Shamima. Nyní však i po smrti svého dítěte chce do země zpátky a bojuje o získání občanství.

I když Shamima není občankou Velké Británie, dostává finanční příspěvek, aby si zajistila právní pomoc. "Britská pravidla právní pomoci uvádějí, že financování by mělo být k dispozici, pokud je případ veden u britského soudu a nemáte prostředky na zaplacení," píše deník The Sun. A Shamima tohle vše splňuje.

Dívka může dostávat stovky až tisíce liber, přesnou výši příspěvku britská média nezjistila. Peníze pochází od daňových poplatníků, což v posledních dnech rozčílilo nejednoho britského občana.

Konzervativní poslanec Philip Davies k tomu říká: "Je naprosto odporné, že financujeme osobu, která se připojila k organizaci, která chtěla zničit způsob našeho života a naši zemi.“ Nad případem dívky se velmi rozhořčil: "Jak může dostávat peníze daňových poplatníků, aby se vrátila do země, kterou nenávidí?" ptá se.