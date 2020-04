Princ Louis slaví druhé narozeniny. Vévodkyně nafotila roztomilé fotky

Zdá se, jako by to bylo včera, kdy princ William a vévodkyně Kate hrdě ukazovali světu své třetí dítě - Louise Arthura Charlese. Dnes jsou malému princátku s roztomilým kukučem dva roky a na narozeninových fotkách je vidět, že roste jako z vody.



„Jsme velmi potěšeni tím, že se s vámi dnes, při příležitosti druhých narozenin prince Louise, můžeme podělit o fotografie, které v dubnu pořídila vévodkyně,“ objevilo se v den narozenin malého prince na twitteru rodiny.

Thank you for your lovely messages on Prince Louiss second birthday .

Na fotkách má nejmladší syn prince Williama ruce umazané od barev. Pod dohledem maminky Kate malý umělec vytvořil plakátek s otiskem své ruky v barvě duhy, která má symbolizovat podporu zdravotníkům bojujícím proti epidemii koronaviru. Podle širokého úsměvu na tváří si Louis narozeninové kreslení náramně užil.

To, že malý capart brzy doroste do předškolních let, ukazuje i video pořízené o pár dní dřív, na němž Louis v obklopení svých sourozenců - šestiletého George a čtyřleté Charlotte - tleská nasazení britských lékařů.

Jeho královská Výsost princ Louis Arthur Charles z Cambridge je v pořadí pátým následníkem britského trůnu - hned po svém dědovi, princi Charlesovi, otci Williamovi a starších sourozencích. Je vůbec prvním britským princem, který byl zařazen za starší sestru v řadě posloupnosti.

Dědeček Charles se rovněž zařadil mezi gratulanty, blahopřání nechybělo ani na twitterovém účtu, který má se svou partnerkou Camillou, vévodkyní z Cornwallu.