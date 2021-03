Poté, co se princ Phillip (99) v polovině února necítil dobře, byl hospitalizován v nemocnici krále Edwarda VII. Mělo to být pouze preventivní opatření, ale nyní byl vévoda z Edinburghu převezen do nemocnice svatého Bartoloměje a jeho léčba tedy nadále pokračuje. Podle Buckinghamského paláce se jedná o neznámou infekci.