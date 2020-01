Úřad rozesílá zvláštní poštu. Máte poslat zpět vlastní stolici

Lidé, kteří se dlouhodobě neúčastní screeningu kolorektálního karcinomu, obdrží v těchto dnech jednoduchý test, kterým mohou nebezpečné skryté krvácení odhalit v pohodlí domova. Na unikátním projektu se dohodlo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Projekt je financován Evropskou unií.

Do schránky přijde balíčky se samoodběrovou sadou na vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku desítce tisíc pojištěnců VZP, balíčky budou rozesílat postupně až do března. Cílí na muže i ženy ve věku od 50 do 70 let. Pokud opakovaně nereagujete na pozvánky a screeningu se neúčastníte, můžete být mezi adresáty i vy.

Všechny tuzemské zdravotní pojišťovny posílají již od ledna 2014 svým pojištěncům poštou dopis s pozvánkou, aby se screeningu zúčastnili. "Pokud pojištěnec nereaguje, jsou pozvánky posílány opakovaně. Na první pozvánku reaguje více než pětina pozvaných, ale s opakovaným zvaním účast klesá," popsal průběh současného adresného zvaní Karel Hejduk, vedoucí Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. I proto nyní zkoušejí nový systém a notorickým odmítačům přijde test na skryté krvácení zásilkou až domů.

„Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, odebere pojištěnec vzorek stolice a zašle ho v přiložené návratové obálce spolu s podepsanými dokumenty bezplatně do specializované laboratoře, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce zašle zpět výsledek vyšetření společně s dopisem, který obsahuje další pokyny,“ vysvětlil vedoucí Národního screeningového centra Karel Hejduk.

"Pokud je zjištěna přítomnost krve v odebraném vzorku stolice, neznamená to, že pojištěnec rakovinu má nebo ji dostane. Tento výsledek však upozorňuje na její možné riziko a pojištěnec je poté vyzván k návštěvě svého praktického lékaře, který mu vysvětlí další postup," vysvětluje Ondřej Májek, vědecký vedoucí Národního screeningového centra.

Pokud by se screeningu chtěl účastnit kdokoliv, kdo zásilku neobdrží, může se samozřejmě obrátit na svého praktického lékaře nebo v případně žen gynekologa. "Lékař pak nejlépe poradí s možnostmi prevence nejen kolorektálního karcinomu,“ doplnil Karel Hejduk.

Takzvaný kolorektální karcinom patří mezi nejčastější zhoubné nádory. Ročně je v Česku diagnostikováno přibližně 7 500 nových onemocnění a téměř 3 500 pacientů na toto onemocnění každý rok umírá. Onemocnění je o to závažnější, že na začátku probíhá zcela bez příznaků, a proto je často objeveno příliš pozdě. Díky včasnému nálezu je však často možné zabránit vzniku pokročilé rakoviny.

"Když se zhoubné nádory u tohoto druhu rakoviny odhalí včas, je skutečně možné zabránit vzniku pokročilé rakoviny a zachránit si tak život. Kromě toho se pacient vyhne i velmi náročné a bolestivé léčbě. Pokud by se díky samoodběrovému vyšetření, které nyní testujeme, podařilo zachránit byť jen jeden lidský život, byl by to významný úspěch,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.