Evě hrozí vyhazovem ze školy, přišla prý nevhodně oblečená! FOTO

"Dnes jsem byla na univerzitě upozorněna na možnost vyloučení za svůj skandální styl odívání. Skutečně žijeme v době, kdy je normální atakovat ženu za prosvítající bradavky pod transparentním topem jakožto hrubě vulgární?,“ ptá se Eva na sociální síti, kam přiložila i fotografii, na které je zachycena ve svém "skandálním oděvu“.

— Eva Šindlerová (@NeumimTweetovat) November 27, 2019

Je nutno podotknout, že její top opravdu nenechal mnoho prostoru pro fantazii a pod příspěvkem komentující muži mají většinou jasno. "Já osobně proti tomu nic nemám, ale představ si, kdyby na půdě univerzity odhalovali své intimní partie (penis) i muži, to bys byla pohoršená hned,“ má jasno Adam. "Ano, pěkná prsa jak tu mnozí píší jen, aby se zaskvěly. Ale myslím, že by se každý měl oblékat, jak je to vhodné dle situace. Přece jen na půdě univerzity mi to vhodné nepřijde,“ píše uživatel s přezdívkou Mikael 88.

Anketa Bylo oblečení, ve kterém Eva přišla do školy, nevhodné? Ano 87 519 hlasů Ne 13 75 hlasů Hlasovalo 594 lidí.

K "provokativnímu oděvu“ se ale vyjadřují i ženy a to většinou kriticky. "Poprsí fajn! Za 10 let nebude, chápu tedy tu potřebu ho ukazovat. Ale do školy to nepatří. Nějaká štábní kultura i v oblíkání by asi měla být,“ myslí si Anina Russova. "Já moc nechápu, proč mají mladý krásný holky potřebu být laciný a takhle se ukazovat. Buď dám, elegantní, tajemná a trochu si sama sebe važ. Jako vážně ti to přijde v pořádku? Opravdu? Neměl by tvoje bradavky vidět tvůj přítel místo celé univerzity a twitteru?“ ptá se Kristyna.

Tiskový mluvčí Ostravské univerzity Adam Soustružník řekl: "V tuto chvíli se jedná o informaci ze sociální sítě. Pokud dorazí oficiální stížnost ze strany studentky nebo pedagoga, budeme se tím samozřejmě zabývat."