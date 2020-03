Přísné kontroly po příletu do Česka? Žádné měření teploty, lidé bez roušek

Ačkoli se Česko kvůli koronavirové epidemii uzavřelo před světem, přísné kontroly, které by měly na letištích probíhat, se prý nekonají. Podle některých cestujících, kteří se do Prahy vrátili z Asie, kontroly na české půdě neprobíhají vůbec. To je podle nich pravý opak situace v jiných částech světa, kde například zavazadla pracovníci letiště kontrolují i čtyřikrát po sobě.

Jedním z cestujících, kteří na Letiště Praha dorazili z dovolené, byl i Jakub. Navštívil Srí Lanku. Při zpáteční cestě se zastavil v Dauhá, hlavním městě Kataru. Zatímco v Dauhá byl podroben přísné letištní prohlídce, v Praze prošel pouze standardní pasovou kontrolou.

Už samotná cesta na letiště ve Srí Lance byla podle Jakuba podřízená situaci kolem koronaviru. "Když jsme přijížděli, auta byla svedena na jinou silnici, do jednoho pruhu. Kontrolovalo se, kolik lidí je například v taxíku. Na samotném letišti proběhly zhruba čtyři kontroly zavazadel. Do prostoru letiště se vstupovalo přes brány se senzory, které nám tak alespoň orientačně měřily teplotu," řekl redakci TN.cz.

Přísná kontrola na Kubu čekala i v Dauhá, kde prý každý člen letištního personálu měl roušku. Na pražském letišti však byla situace údajně jiná. "Téměř žádné roušky a cedule, které by nějak informovaly o momentální koronavirové situaci v Česku, jsem viděl maximálně dvě. Informovaly o tom, že by si lidi měli mýt ruce, ale o karanténě tam nebylo nic. Kdyby člověk neměl přístup k internetu, nikdo by nevěděl, co se děje," svěřil se Jakub.

"Letiště Praha má už od 26. ledna mohutnou informační kampaň, kterou aktualizujeme v závislosti na momentální situaci. Tato kampaň zahrnuje letáky, polepy a velké informační tabule. Cestující informujeme také cestou letištního rozhlasu. V tuto chvíli všechny tyto uvedené informační nosiče aktualizujeme. Cestujícím jsou momentálně k dispozici dva druhy letáků. Jeden cestující informuje o příznacích choroby a o tom, jak se účinně chránit. Je k dispozici ve čtyřech jazycích (anglicky, česky, italsky, německy) na informačních přepážkách a nově také před pasovými kontrolami. Dále jsme připravili leták, který cestující informuje o podmínkách vstupu a výstupu z ČR, stávajícím opatření o omezeném pohybu osob a o povinné karanténě pro osoby, které se vracejí z rizikových oblastí. Zároveň do provozu v místech největší koncentrace cestujících, tj. do míst pasové a bezpečnostní kontroly instalujeme polepy, které cestující instruují k tomu, aby mezi sebou dodržovali bezpečné rozestupy 1,6 metru," sdělil redakci TN.cz mluvčí Letiště Václava Havla Praha Roman Pacvoň.

Během pobytu na Srí Lance Kubovi prý jen dorazila "ministerská" SMSka s kusými informacemi. Podle Jakuba bylo zajímavé sledovat vývoj právě na tomto asijském ostrově. Během jediného týdne prý byly tamním prodavačům, pracovníkům letiště, členům armády a dalším doručeny kvalitní roušky, bez kterých je následně už nebylo možné spatřit. To bylo podle Jakuba v době, kdy Srí Lanka evidovala pouze jeden potvrzený případ koronaviru.

I takto malý impulz prý stačil, aby ostrovní stát přijal bezpečnostní opatření a přistoupil k uzavření škol, některých obchodů a pozastavil vydávání víz. Podle Jakuba se proměnil také přístup obvykle srdečných místních lidí k cizincům. Začali být opatrnější a více si prý všímat lidí ve svém okolí. Po příletu do Česka podle svých slov zaznamenal jen jeden případ, kdy se musel zahraniční cestující hned na letišti otočit a putovat zpět do své vlasti.

"Nechápu to. Přicestuji z druhé strany světa a ani mi není nařízena preventivní karanténa, ale táta byl v Polsku a hned dostal nařízenou karanténu. Kamarádka se vracela ze zahraničí přes Vídeň, vyzvedával ji státní autobus a má karanténu. Když přicestuju do Prahy přímo, tak to není potřeba?" zajímá se Jakub.

"Ochrana zdraví cestujících a našich zaměstnanců je pro nás absolutní prioritou. Proto jsme sami přišli s rozsáhlou iniciativou, v rámci které naše zaměstnance intenzivně informujeme o zásadách bezpečné práce a základních hygienických pravidlech a postupech. Ty by naši zaměstnanci měli v rámci ochrany svého zdraví striktně dodržovat. Zaměstnance v tomto smyslu již několik týdnů informujeme a vzděláváme," prohlásil Pacvoň.

Ohledně (ne)probíhajících kontrol dávají Kubovi za pravdu i další cestující. "Sobotní přílet z Egypta a taky nikdo nic," řekl cestující Michael. "Ano, potvrzuji. Kamarád přiletěl z Egypta a taky nic," potvrdila absenci letištních kontrol paní Jana.

