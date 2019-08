Prvenství u voličů stále drží ANO, Piráti potvrdili náskok před třetí ODS

Pokud by se v srpnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, podle volebního modelu společnosti MEDIAN by je vyhrálo hnutí ANO s velkým náskokem na druhé Piráty. Těm se podařilo udržet před třetími občankými demokraty. Celkem by se do Sněmovny dostalo 9 uskupení.

Vybírat poslance by v srpnu vyrazilo 63,5 procenta občanů. Nejvíce lidí by podpořilo hnutí ANO, které by podle společnosti MEDIAN dosáhlo na 29,5 procenta. To je o jeden procentní bod více než v červenci.

Na druhém místě se udrželi Piráti (14,5 %), kterým se už druhý měsíc daří držet pozici druhé nejsilnější opoziční strany. Mírně však posílila také třetí ODS (13 %). Oproti červenci by občanští demokraté získali o půl procentního bodu více.

Pokles naopak zaznamenalo hnutí SPD Tomia Okamury. To by v srpnu získalo 8,5 procenta a pohybuje se tak mírně pod úrovní výsledku z minulých sněmovních voleb. "ČSSD se tento měsíc vrátila na podobnou hodnotu preferencí jako v červnu, v případných volbách by se její podpora pohybovala kolem 6,5 procenta," tvrdí průzkum.

Do Poslanecké sněmovny by se dostala ještě KSČM (6 %), TOP 09 (5,5 %), STAN (5 %) a KDÚ-ČSL (5 %). Nové uskupení Václava Klause mladšího dosahuje podpory 2 procenta.

Průzkum probíhal od 27. července do 26. srpna 2019 metodou CAPI (osobní dotazování vyškolenými tazateli) a CAWI (dotazování nezastižitelných skupin online). Zúčastnilo se jej 1081 respondentů ve věku 18 let a více.