První reakce na smrt Karla Gotta! Daroval život generacím, řekl Zeman

"Nesmírně zarmucující zpráva pro celou naši zemi. Karel Gott byl skutečný Umělec, který se rozdával druhým. To je vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Karel Gott daroval svůj život generacím, daroval se nám všem," uvedl prezident republiky Miloš Zeman.

"Upřímnou soustrast rodině Karla Gotta. Celý život rozdával radost lidem po celém světě, jeho hlas milují miliony lidí. Mnohonásobný Zlatý slavík bude všem moc chybět," napsal šéf sociální demokracie Jan Hamáček.

Smutná zpráva zasáhla i předsedu ODS Petra Fialu: "Karel Gott dokázal svým talentem, pílí a profesionalitou zaujmout posluchače napříč generacemi nejen v České republice. Jeho úspěch v rámci české populární hudby byl jedinečný a těžko opakovatelný."

"Karel Gott. Provázel mě od mládí. A každého z nás. Jeden z největších Čechů, které jsme měli tu čest zažít. Zemřel. Věřil jsem, že tu bude navždycky. Je mi to nesmírně líto. Zapálím svíčku a poslechnu si něco od něj z 60. let. Mistře, vážil jsem si vás. Víc, než dokážu říct," smutní nad odchodem legendy premiér Andrej Babiš.



"Zasáhlo mě to. Jako asi každého Čecha, který ho měl rád. Gott byl v podstatě členem každé rodiny. Myslím si, že je to ztráta pro nás všechny. Měl jsem to štěstí, že jsem s ním léta spolupracoval, že jsem ho znal. Byl skromný, vlídný, pozorný. Měl rád lidi a svou práci dělal opravdu profesionálně. Myslím si, že kdyby takových lidí bylo víc, bylo by to přenádherný," řekl TV Nova režisér Zdeněk Troška.