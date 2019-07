Řepka může být na Silvestra doma! Soud mu zkrátil trest

Na Silvestra už by mohl být bývalý reprezentant doma. Před tím, než Tomáš Řepka nastoupil do vězení, si totiž odpracoval 293 dní obecně prospěšných prací. Ty pak byly podle vyjádření mluvčího Obvodního soudu pro Prahu 6 pro deník Blesk započteny do souhrnného trestu.

Jedna hodina znamená při zkrácení trestu jeden den. O zkrácení pobytu ve vězení tak musel fotbalista vědět ještě před nástupem do věznice. Další část trestu se mu pak může prominout za vzorné chování, a to po odpykání třetiny trestu.

O podmínečné propuštění teoreticky může požádat už koncem tohoto roku. Doporučení k podmínečnému propuštění bude ale záviset na veliteli věznice na Borech v Plzni, který bude brát ohled na to, jak slušně se bývalý obránce ve vězení choval.

Řepka si odpykává trest za milionovou zpronevěru, pornoinzeráty na svou bývalou manželku modelku Vlaďku Erbovou a za maření úředního rozhodnutí.