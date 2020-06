Rodiče Maddie už mají jistotu. Policie poslala oficiální zprávu, co se dívce stalo

Němečtí kriminalisté před týdnem oznámili zásadní posun v případu zmizelé Madeleine McCannové. Spekulace, že ji znásilnil a zavraždil známý pedofil Christian Brueckner, teď podle britských médií potvrdili vyšetřovatelé. Zoufalým rodičům, kteří 13 let doufají v zázračné nalezení dceři, poslali oficiální dopis.

Rodiče zmizelé Madeleine McCannové si měli od německých policistů vyslechnout zdrcující zprávu. Že jejich dceru znásilnil a zavraždil známý pedofil Christian Brueckner, uvedl už před týdnem prokurátor Hans Christian Wolters. Teď se to prý dozvěděli z oficiálního dopisu, jenž jim vyšetřovatelé poslali.

Podle britského portálu dailymail.co.uk to má ale háček. Wolters totiž tají, jakými důkazy může jeho tým tvrzení podložit. Nepodělil se o ně ani se Scotland Yardem nebo portugalskými kriminalisty, kteří na případu v průběhu uplynulých 13 let rovněž pracovali.

„Rodičů je mi líto, ale kdybych toho řekl víc, ohrozil bych vyšetřování. Máme jasné důkazy, že náš podezřelý zabil Madeleine, a to znamená, že je po smrti,“ řekl v pondělí Wolters.

Kate a Gerry McCannovi, jimž se tehdy teprve 3letá Maddie ztratila na dovolené v portugalském letovisku Allgarve v roce 2007, na dopis zatím nereagovali.

„Samozřejmě jsme řešili fakt, že pro rodiče to bude nesmírně těžké, až se o smrti Maddie dozvědí. Ale nemůžeme říct, proč to víme. Už tady máme případ vraždy, nikoliv zmizení. A i pro rodiče bude lepší, když ho dotáhneme do zdárného konce a fakta vyložíme na stůl až potom,“ doplnil prokurátor s tím, že zatím není jasné, kdy se tak stane.

Policisté ze zmizení Maddie podezírala dokonce i Kate a Gerryho. Po několika měsících obvinění stáhli. Současný podezřelý Brueckner měl podle Wolterse spáchat podobných zvěrstev hned několik, a to nejenom v Portugalsku, ale i v Německu.