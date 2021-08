Rok od voleb v Bělorusku. Zatčeno už bylo 35 tisíc demonstrantů

V pondělí je to přesně rok od prezidentských voleb v Bělorusku, ve kterých po šesté v řadě zvítězil Alexandr Lukašenko. Výsledky, které místní opozice i Evropská unie považují za zfalšované, rozpoutaly největší prodemokratické protesty za posledních 30 let a také vlnu zatýkaní a mučení.

"Dlouhý život Bělorusku!" s takovými hesly vyšly do ulic Kyjeva a Varšavy stovky lidí, převážně Bělorusů žijících v zahraničí. Je to totiž přesně rok, co v Bělorusku po údajně zfalšovaných volbách propukly masivní demonstrace. Přesně před rokem začaly davy požadovat okamžitou rezignaci autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, který se u moci drží už více než čtvrt století.



Poslední evropský diktátor, jak mnozí běloruského prezidenta označují, zahajuje odvetu. Podle lidskoprávních organizací končí během následujících 12 měsíců ve vězení 35 tisíc demonstrantů, okolo 1 800 z nich je při výsleších mučeno.



Mnozí lídři nebo příznivci opozice umírají za nevyjasněných okolností. Tím posledním je běloruský aktivista Vital Šišov, kterého minulý týden našli oběšeného v parku. Na jeho těle se našly stopy po násilí. "Našli jsme škrábance na nose, levém koleni a hrudníku a také nějakou ránu na rtu,“ uvedl velitel ukrajinské policie Ihor Klymenko.



Pozornost na sebe strhla na olympijských hrách v Tokiu i běloruská atletka Cimanouská, která se před režimem prezidenta Lukašenka ukryla v Polsku.