Roste jako z vody. George slaví 6. narozeniny, zveřejnili nové fotky!

Kensingtonský palác zveřejnil v neděli tři fotografie. Na první George pózuje v zelené polokošili a pruhovaných kraťasech u stolu, na dalších dvou fotografiích si hraje v bílém tričku s logem anglické fotbalové reprezentace.

"Tyto dvě fotografie byly nedávno pořízeny v zahradách Kensingtonského paláce vévodkyní z Cambridge," prozradila královská rezidence, že autorkou fotografií je vévodkyně Kate.

Fotografování je jejím velkým koníčkem a právě ona je autorkou většiny snímků královské rodiny, které palác zveřejnil.

Královská rodina také poděkovala za všechny krásné vzkazy, které princ k pondělním šestým narozeninám dostává. Prvorozený syn Williama a Kate se narodil 22. července 2013. V následnictví na britský trůn je George v pořadí třetí za svým dědou Charlesem a otcem Williamem.

Přestože George v pondělí slaví teprve šesté narozeniny, už je zkušeným školákem. Děti ve Velké Británii totiž do školy nastupují dříve a George už půjde v září do třetí třídy. Do stejné školy v londýnské čtvrti Battersea by v září měla nastoupit i princova sestra Charlotte.

George je v šesti letech také módní ikonou. Oblečení, v němž se malý princ objeví, mizí okamžitě z pultů. Tzv. Efekt prince George se projevil třeba po návštěvě Nového Zélandu nebo po setkání s tehdejším americkým prezidentem Barackem Obamou. To se oblečení, které měl George na sobě, okamžitě stalo hitem. George se dokonce objevuje v žebříčku 50 nejlépe oblékaných mužů ve Velké Británii.