Povinné roušky ve školách štvou rodiče: Děti necháme radši doma!

Epidemiologická situace v Česku podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) není dobrá, epidemie podle něj nabírá na síle. Ministerstvo na čtvrteční tiskové konferenci ohlásilo další bezpečnostní opatření.

Nově budou muset například děti ve školách, které studují na druhém stupni základní školy a výš, nosit roušky i během výuky.

Děti budou muset roušky pravidelně měnit. Rodiče tak nyní musí řešit, kde ochranu úst a nosu pro své ratolesti seženou. Pořízení nových či údržba těch stávajících něco stojí. Vláda ochranné pomůcky poskytla zatím jen seniorům.

Na oznámení vlády okamžitě na sociálních sítích reagovaly desítky rodičů. Někteří zvažují, že nechají své děti doma. "Přecházíme na distanční výuku. Nenechám dítěti trvale poškodit zdraví," reagovala na sociálních sítích paní Lenka a nebyla zdaleka jediná. Podobně smýšlí i paní Eva: "Jednoduché řešení, nepůjdou do školy. To už je vážně přes čáru!"

"Opravdu přemýšlím, že děti do školy nepošlu. Nedá se v tom vydržet, jak se mají soustředit na výuku, když budou dýchat to, co vydechly? Potřebují čerstvý vzduch, ne se dusit," souhlasila paní Monika.

"V žádném případě nedovolím, aby musely mít moje děti ve třídě při výuce roušku. Nevadí mi to ve společných prostorech škol, ale když sedí ve třídě při výuce, tak ano," uvedla paní Vlasta.

Mnozí se obávají, že bude neustálé sezení v rouškách pro děti škodlivé. Další se ptají, jestli bude stát dětem roušky poskytovat.