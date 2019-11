Rozkol v pražské koalici! U náměstka Adama Scheinherra byla policie

Náměstka pražského primátora Adama Scheinherra (Praha sobě) navštívila v minulém měsíci policie. Důvodem je plánovaný vznik společného podniku mezi Dopravním podnikem a soukromým investorem Nové Holešovice Development a.s. Spojené síly pro Prahu nyní žádají mimořádné jednání koalice.

Návštěvu policistů na pražském magistrátu potvrdil webu TN.cz také samotný náměstek pro dopravu Scheinherr, který je zároveň předsedou dozorčí rady pražského dopravního podniku (DPP). Podle něj však šlo pouze o konzultaci. "Věc jsem v posledních měsících konzultoval s Policií ČR, stejně jako s dalšími aktéry. Nešlo ale o výslech, žádné podklady si od nás policie nevyžádala," uvedl náměstek.

Scheinherr podle předsedy klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09 + STAN) Jiřího Pospíšila ale o této skutečnosti neinformoval koaliční partnery. "Dozvěděl jsem se, že záměr společného podniku prověřuje policie. To nám ale evidentně pan Scheinherr zamlčel," řekl TN.cz Pospíšil.

"Jak můžete věřit svému koaličnímu partnerovi, když se v takové záležitosti skutečně nic nedozvíte. Požadujeme proto nové koaliční jednání a opravdu budeme chtít vědět všechno, co se kolem tohoto projektu děje," prohlásil předseda Pospíšil.

Podle náměstka pro dopravu jsou Pospíšilova slova absurdní. "Pro spojení hlasovali i členové dozorčí rady DPP za Spojené síly pro Prahu, kteří měli k dispozici veškeré podklady," reaguje Scheinherr.

K celé situaci se vyjádřil také pražský primátor. "Z mého pohledu jde o konflikt mezi Prahou Sobě Jana Čižinského a Spojenými silami pro Prahu Jiřího Pospíšila, který se týká řízení pražského dopravního podniku, kde mají bez Pirátů dohromady většinu v dozorčí radě. Řešilo se to už na pondělním koaličním jednání a existuje plán postupu do budoucna. Jelikož situaci vnímám jako vážný problém, pevně věřím, že mezi sebou naleznou koaliční partneři co nejdříve shodu," napsal TN.cz Zdeněk Hřib (Piráti).

Spojené síly pro Prahu nápad na spolupráci se společností Nové Holešovice Development dlouhodobě kritizují. "Považujeme za naprosto nepřijatelné, aby Dopravní podnik hl. města Prahy vstoupil do projektu s firmou, která má anonymní vlastnickou strukturu," dodal Jiří Pospíšil.

Společnost Nové Holešovice Development má společně s pražským dopravním podnikem revitalizovat severní vestibul stanice metra Nádraží Holešovice a přilehlé okolí. DPP si ze spojení se soukromým investorem kromě úspory peněz slibuje také získání nových finančních zdrojů.