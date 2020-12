Ruší vás světelné řetězy na domě sousedů? Právník radí, jak se bránit

"V první řadě by si měl stěžovatel zjistit na obecním úřadě, jestli to v daném místě není nějak regulováno místní vyhláškou nebo nějakým nařízením. Pokud to obec nijak neřeší, lze uplatnit tzv. sousedské paragrafy občanského zákoníku,“ řekl TN.cz právník Pavel Kolesár, kterého redakce oslovila. Konkrétně jde o paragrafy 1013 až 1023, které řeší mj. rušení vlastníků pozemků v sousedství tzv. imisemi (v tomto případě světelnými).

"Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. To platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod,“ píše se hned v prvním odstavci paragrafu 1013.

Právě o tento paragraf se mohou stěžovatelé opřít při podání žaloby, jejímž prostřednictvím by se u civilního soudu domáhali, aby pro souseda vyslovil zákaz činnosti, která obtěžuje nad přiměřenou míru v daném místě. A kdyby šlo o extrémně silnou světelnou záři, doporučuje právník obrátit se se stížností na hygieniky, ve výjimečných případech třeba i na orgán ochrany leteckého provozu. U svítících objektů v blízkosti lesa mohou říct svoje třeba myslivci nebo orgány pro ochranu životního prostředí.

Redakce TN.cz v minulosti opakovaně psala například o turistické atrakci u Litomyšle, kde Václav Trunec zdobí svůj dům v Chotovicích už 19 let. Letos použil zhruba 65 tisíc světýlek. Tato obec je světelným domem známa nejen v širokém okolí, v době adventu připomíná málem poutní místo, protože tam přijíždějí obdivovat jedinečnou světelnou výzdobu tisíce zvědavců z celé republiky i ze zahraničí.

A právě to se stalo jádrem sporů v obci, která nápor návštěvníků nezvládá. Přijíždějící parkují auta, kde je právě napadne a výrazně tím omezují místní obyvatele. Situaci komplikuje i to, že osvětlený dům stojí na kopci u hřbitova, kam vede jen úzká cesta se zákazem vjezdu. A tak přivolaná policie rozdává pokuty.

Na facebooku se nyní rozhořela ostrá diskuse, protože majitel svítícího domu mluví o udavačích v obci a o závisti místních, zatímco sousedé se snaží obhajovat své právo na klidné adventní dny. Hájí i to, proč vlastně obec, kde žije kolem 140 obyvatel, dopravní značkou zakázala autům přijíždět až k domu na kopci.

"Vozovka není uzpůsobena pro takový nápor, dvě auta jedoucí proti sobě se vyhnou jen s velkými problémy. Navíc je na komunikaci i velké množství chodců. Když nachumelí nebo je ledovka, je to ještě horší. Silnice na kopec je slepá a auta se nahoře ani pořádně nemají kde otočit. Umíte si představit, jaké šílenství na cestě vládlo? Kolik kolapsů a nebezpečných situacích nastávalo? Obci tedy nezbylo nic jiného. Vesnice je malá a není uzpůsobena na takové davy,“ napsala na sociální síť Marie Kudrnová.

Podobně Iveta Nádvorníková krotí vášně přispěvatelů ze všech koutů republiky. „Doporučuji zajet se podívat do obce ve špičce. To není jen 15 aut, ale třeba i sto najednou! Kdo z návštěvníků by chtěl mít ve své obci každý večer takový šrumec právě v době adventu? Každý to vidí jinak, ale o závisti to určitě není,“ píše.

Jiná přispěvatelka zase mluví o "velkém štěstí", že jejího tatínka postihl infarkt už dopoledne a ne až vpodvečer. V tu doby by se k němu záchranáři se sanitkou kvůli bezhlavě parkujícím autům podle ní zřejmě nedostali.

Podobným problémům předešli spolumajitelé podobného svítícího domu v obci Libišany na Pardubicku, kde žije zhruba 560 obyvatel. „Řešili jsme to sami. Obrátili jsme se na obec, která nám vyšla vstříc a poskytla pozemek pro parkování přijíždějících,“ řekl ve čtvrtek TN.cz Tomáš Hloušek, spolumajitel tamního svítícího domu. Na facebookové stránce nazvané „Libišany osvětlený barák“ zájemci snadno zjistí, že mohou zaparkovat na louce u hřiště a odtud bezpečně dojít až na místo.

Letos bude venkovní výzdoba domu v Libišanech rekordní. Zatímco v minulých letech používali kolem 20 tisíc světel, v letošním roce to bude pětinásobek – použili sto tisíc světýlek! „S výzdobou jsme letos začínali už v půlce září,“ konstatovala druhá spolumajitelka nemovitosti Petra Vondráková. Investice do nevšedního osvětlení by prý vystačila na slušnou dovolenou pro dva lidi.