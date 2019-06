Růst německé ekonomiky zpomalí! Tohle to znamená pro Česko

Česká republika je, co se ekonomiky týče s nadsázkou řečeno, další spolkovou zemí Německa. Zpomalení růstu tamní ekonomiky tak zpomalí růst i té české.

"Česká republika je podobně jako Německo exportně orientovanou zemí a navíc jsme s Německem velmi úzce provázáni. Takže ve chvíli, kdy se přestane dařit Německu, se to dostane dříve či později do České republiky," uvedl ekonom Štěpán Křeček.

Kvůli zpomalení růstu německého hrubého domácího produktu by mohl být menší přetlak na trhu práce. Současné zpomalení by mohlo ovlivnit hlavně automobilový průmysl, kde by se mohlo i propouštět. To je ale pozitivní zprávou pro ostatní sektory, které budou lépe shánět zaměstnance.

"Může docházet k tomu, že bude pomaleji růst mzdová úroveň v naší zemi," sdělil Křeček další důsledek. "To zpomalení spíše bude vytvářet menší tlak na růst mezd. V posledních, řekněme, dvou, třech letech je ten růst mezd opravdu enormní," doplnil ekonom Martin Slaný.

Ve sféře bydlení bychom si naopak mohli polepšit. Developeři, kteří staví byty, budou muset zareagovat na potenciální zpomalení růstu mezd. Růst cen nemovitostí by se tak mohl zbrzdit.

Za zpomalením růstu německé ekonomiky stojí automobilový průmysl. "Výrazný propad automobilové produkce v loňském roce kvůli nejrůznějším regulačním zásahům se samozřejmě projevuje i v celém průmyslu a celé ekonomice," dodal Slaný.

Je pravděpodobné, že klesne poptávka po nově vyrobených autech a po jejich exportu. Ekonomové ale upozorňují, že zpomalení neznamená ekonomickou krizi. Vývoj by se navíc podle nich měl v druhém pololetí zase zvednout.