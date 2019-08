Most měl unést 13 tun. Naložili na něj 455 tun a stejně nespadl

Most v Petrově nad Desnou na Šumpersku v Olomouckém kraji z roku 1906 se nacházel v havarijním stavu, a proto ho bylo potřeba vyměnit za nový. Původní most se vědci rozhodli využít k řadě zkoušek, při kterých ho zcela zničí. Zkoušky mimo jiné otestovaly technologii SMA, která pomáhá zpevnit mostní konstrukci.





Technologie SMA (Shape memory alloys) zahrnuje materiály s tvarovou pamětí. Podle Pavla Ryjáčka z Fakulty stavební ČVUT se jedná o první reálné využití této technologie na mostní konstrukci.





"Most bude zatěžován prostřednictvím silničních panelů a následně pomocí štěrkem naplněných "bigbagů" do dosažení porušení konstrukce" vysvětlil Ryjáček. Od ranních hodin tedy začalo zatěžování, v jehož průběhu probíhala řada měření. Podle propočtů přítomných expertů měl most prasknout dopoledne při nákladu o hmotnosti přibližně 250 tun.To se však nestalo a zatěžování probíhalo do odpoledních hodin, dokud nebyl naložen poslední pytel se štěrkem. Most tedy udržel zátěž 455 tun, a proto se vědci rozhodli pomocí jeřábu do pořádně zatížené konstrukce narážet betonovými panely.

Výsledek popsal mluvčí ŘSD Jan Rýdl, více ve videu:





S možností, že most nespadne, experti nepočítali. Zkoušku však lze považovat za úspěšnou, protože testovaná technologie zafungovala a přinesla cenné poznatky, které se mohou použít u jiných mostů. Ve čtvrtek bude náklad jeřábem zase složen, konstrukce bude rozřezána a část mostu poputuje do muzea.