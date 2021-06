Šafránková o rakovině věděla dlouho. "Kašlala na léčbu," říká kamarádka

Stálo ji to pětinu plic, v roce 2014 ale Libuše Šafránková zákeřnou rakovinu porazila. Ale jen dočasně. O sedm let později už bohužel legendární Popelka tolik síly neměla. Spisovatelka a její kamarádka Markéta Lukášková tvrdí, že Šafránková boj vzdala, protože jí léčba nedělala dobře. O návratu rakoviny se měla dozvědět už loni na podzim.

Když Libuši Šafránkové před sedmi lety diagnostikovali rakovinu plic, znamenalo to pro ni boj o život. Ve složité bitvě tehdy zvítězila. Stáhla se ale do ústraní a na veřejnosti se od té doby ukázala pouze třikrát.

Podle spisovatelky Markéty Lukáškové, která se s legendární herečkou v posledních letech přátelila, docházela na pravidelná vyšetření. "Občas zmínila, že musí do nemocnice na vyšetření, a že se uvidí, jak to dopadne. Ale brala to s humorem. Mně z toho vždycky šel mráz po zádech, jak si ze smrti dělala srandu," napsala Lukášková.

Jenomže na podzim to prý dopadlo špatně. Rakovina se Šafránkové vrátila, ale ona už podle své kamarádky neměla sílu svést další boj.

"Naposledy jsme spolu mluvily na podzim, na dušičky, to byla taková malá tradice, co jsme si stihly vybudovat. Říkala, že poslední výsledky nedopadly dobře, ale že už na léčbu kašle, že jí to nedělá dobře. Byla optimistická, smířená a stejný rarášek jako vždycky," pokračovala.

O necelých osm měsíců přišla zpráva, která zasáhla celé Česko. Libuše Šafránková podlehla zdravotním komplikacím v nemocnici na pražském Karlově náměstí. Převezli ji tam v pondělí, v den jejích 68. narozenin.

"Těšila se, až si zahraje. Už se to nestane, ani na tu procházku už nezajdeme a já tu sedím a je mi smutno a utěšuju se tím, že odešla v míru," uzavřela Lukášková.

