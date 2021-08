Šel na houby, napadla ho medvědice. Slovák popsal, jak děsivý útok přežil

Houbaření spousta lidí považuje za odpočinkovou aktivitu. Jednatřicetiletý Slovák Michal na svůj poslední výlet ale asi jen tak nezapomene. Otec malého dítěte měl totiž namále – pouhý kilometr od lidských obydlí ho napadla běsnící medvědice.



"Je to velmi nepříjemný zážitek, už bych nic podobného nechtěl zažít znovu. Šli jsme na houby. Hledal jsem hřiby, za stromem se ale najednou objevila medvědice se dvěma odrostlými mláďaty," popsal Michal první momenty hrůzy slovenskému webu Nový Čas.



Jakmile medvědice muže zpozorovala, věděl, že jde do tuhého. "Postavila se a v afektu na mě zaútočila. Rozběhla se za mnou a já začal utíkat. Po chvíli mě ale doběhla a tlapou mě bouchla do zadní části těla, kde jsem pak měl hlubokou ránu," pokračoval Michal.



Poté, co medvědice muže shodila na zem, tak pocítil tu největší bezmoc. Díky čemu se tedy Michalovi nakonec podařilo útok přežít? "Medvědice se nade mnou rozkročila a začala mi funět a řvát do ucha. Nevěděl jsem, co dělat, tak jsem taky začal strašně křičet. Až teprve potom odskočila trochu opodál. Pořád ale kroužila okolo mě a pokaždé, co jsem se jen trochu pohnul, se hned vrátila. Nakonec to ale vzdala a odešla," dodal muž.



Michal sice měl štěstí a vyvázl jen s lehčími zraněními, podle starostky obce Dúbravy Eleny Grňové se ale další medvědí útok vyloučit nedá. Zvířata jsou prý v okolí přemnožená.



"Lidé z naší obce i jiných vesnic se těchto šelem bojí a cítí se ohrožení," uvedla starostka. Medvědí stopy se totiž začínají objevovat i tam, kde žijí lidé – naposledy je našli u pečovatelského domu pro seniory.



"Máme strach, že až zemědělci z polí sklidí úrodu kukuřice, medvědi se octnou bez potravy a v důsledku toho budou čím dál agresivnější. Obyvatelé v okolí přitom mají zahrady a chovají hospodářská zvířata. To všechno bude medvědy zajímat," dodala s obavami Grňová.