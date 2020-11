Seriál Ordinace končí! Sledujte finální díly legendárního seriálu

Ordinace v růžové zahradě 2, seriál, který se stal jednou z legend české televizní tvorby a získal si srdce statisíců fanoušků po celé republice, vstupuje do finále. Nenechejte si ujít nové zvraty v příbězích populárních hrdinů a jejich rozuzlení.

Po více než patnácti letech od okamžiku, kdy padla první klapka, začal tvůrčí tým seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 pracovat na velkém finále pro rok 2021.



"Je to pro nás emotivní záležitost, většina z nás se seriálem zestárla, těžko hledat nějaká srovnání. Pokud si nějaký pořad udrží své místo v hlavním vysílacím čase po více než 15 let a navíc se vysílá po dvou epizodách v týdnu, je to zkrátka fenomén, který jen tak nezmizí,“ říká Monika Hasmanová, ředitelka výroby TV Nova.



Ordinací od jejího vzniku prošly desítky českých hereckých hvězd. Pro některé to byl debut jejich kariéry, jiní s sebou přinesli roky zkušeností. Někteří se v ní jen mihli, jiní si s Ordinací odžili pěknou řádku let. Pro všechny, kteří kdy na Ordinaci pracovali před i za kamerou, to ale byl kus života, který je neopakovatelný.



"Ještě ale neříkáme poslední slovo a máme nachystanou nabitou sezónu, která v roce 2021 přinese nespočet dramatických situací, napětí, láskyplné momenty a okamžiky plné emocí v dávce, kterou ještě diváci nezažili. Těšíme se na to a chceme si to spolu s diváky opravdu užít,“ dodává Hasmanová.



Ordinaci v růžové zahradě 2 od svého vzniku zasáhla 8 900 000 Čechů a odvysílali jsme 730 000 minut seriálu.





Poslední odvysílané díly seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 sledujte na NovaPlus, kde najdete i bonusová videa. Všechny díly pak najdete na portálu VOYO.