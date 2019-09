Šílená "zábava": Mladíci si lehají na přechod do cesty autům!

Ti si lehají na přechod pro chodce přímo před přijíždějící auta. Podle policie jde o hazard se životem.

Až se objeví řidič, který u přechodu nedobrzdí, mladíci mohou skončit pod podvozkem auta. Zatím to dopadlo dobře. "Za svoji služební kariéru jsem podobné rizikové chování u chodců neviděl," kroutí hlavou dopravní policista Petr Dušek.

Jeden si na přechod lehne, druhý před autem těsně přeběhne a nakonec si sedne k dělící čáře. Video se objevilo na internetu - mladíkům by mohlo být okolo patnácti let.

"Dospívající v tomto věku mají pocit nezranitelnosti a nesmrtelnosti. Je to představa před někým se vytáhnout," říká psycholog Jan Lašek.

A toho se policie bojí. Na základě upozornění televize Nova proto chtějí policisté rychle skupinku najít. "Je to případ neomluvitelný. Může to někoho i navádět k obdobnému jednání, které by mohlo skončit tragicky," má jasno policejní mluvčí Ivana Ježková.

Hrozí jim pokuta dva tisíce korun - ovšem tedy v případě, pokud tuhle zábavu přežijí.

Zdá se, že pro sledovanost videí umístěných na internet udělá mládež vše. Existují dokonce záběry, na kterých si lidé lehají na koleje a čekají, až nad nimi projede vlak.

Některé soupravy mají nejnižší bod ve výšce sotva 40 centimetrů - navíc stačí utržený plech na podvozku a adrenalinová zábava může skončit smrtí. Mezi Letovicemi a Brnem dokonce jeden mladík vylezl za jízdy z okna a přelezl do jiného kupé.