Sladíte? Nová alternativa, která Vás dostane!

Češi sladí nejraději bílým cukrem. Současně by rádi zhubli do plavek. Přitom cukr už lze nahradit.

Co je vlastně cukr? Cukr, přezdívaný též bílý jed, je zařazen v našich jídelníčcích již více než 200 let. Civilizovaná droga v nás totiž vyvolává pocity štěstí. Jak? Mozek při konzumaci cukru zaplaví hormon serotonin a my se na sladké chuti stáváme závislými.



„K velice oblíbeným přírodním náhradám patří med a speciální postavení mezi přírodními náhradami cukru má stévie”, říká výživová poradkyně ze společnosti KALMA k.s. Ing.Tereza Kuběnová.Rostlina stévie sladká obsahuje látku, která je až 300x sladší než sacharóza v řepném cukru. Přesto však nezvyšuje hladinu cukru v krvi.“V Evropě je stévie známá 200 až 300 let. V Jižní Americe ji používali Indiáni. Z rostliny stévie se získávají steviol glykosidy s vysokou sladivostí. Její účinek spočívá v tom, že dokáže ošálit mozek zvyklý na bílý cukr”, říká doc. MUDr. Václav Rýznar.“Naše náhrada bílého cukru a cukrových sirupů se jmenuje Zlaté Slazení. Výrobek vznikl technologickým propojením ovocného cukru a stévie s tím, že chutná jen sladce. Jakákoli její jiná chuťová stopa byla zcela odstraněna. Stačí malá kávová lžička Zlatého Slazení a máte oslazeno”, říká zástupce společnosti TANNE TRADE GROUP s.r.o. Ing Tomáš Cimburek.Zlaté Slazení a jeho sirupy jsou vhodné pro všechny, kteří nechtějí či nemohou používat bílý cukr. Tedy pro děti, sportovce, těhotné a kojící matky a také pro lidi s diabetem. Pro všechny, kteří vyznávají moderní zdravý způsob života. Nezatěžuje organismus jako bílý cukr a zaručuje dostatečný přísun energie. Lze sladit nápoje, vytvářet dezerty, doslazovat při vaření, všude tam, kde se chceme vzdát bílého cukru.Ve výrobě Zlatého Slazení spojili potřebné s užitečným. Ačkoli by ji bylo možné plně automatizovat, výrobci se rozhodli dát příležitost k uplatnění zdravotně omezeným občanům a snížit tak nezaměstnanost v regionu.Partnerství dvou tradičních českých značek Limobar a Zlaté Slazení. S výrobníky sody Limobar ekologicky vyrobíte sodu z kohoutkové vody a po přidání sirupu ze stévie vznikne skvěle chutnající limonáda. Tuhle kombinaci si prostě zamilujete.Produkt lze zakoupit v kamenných prodejnách zdravé výživy, v řetězcích nebo nejsnáze na kmenovém e-shopu https://www.zlateslazeni.cz/ . Tam lze nalézt kompletní sortiment výrobků a všechny potřebné informace.