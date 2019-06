Slavný DJ v Paříži vypadl z okna! Smrt zasáhla i Harrise a Williamse

Hudebním světem otřásla zpráva o smrti Phillippa Zdara (50), vlastním jménem Cerboneschi. "Nešťastnou náhodou spadl z okna z vysokého patra budovy v Paříži," uvedl jeho manažer Sebastien Farran. Nehoda se stala ve středu jen dva dny před vydáním jeho osmého alba, informoval deník BBC.

Zdar byl členem dua Cassius, které vzniklo v roce 1988. Jeho kolegou byl Hubert Blanc-Francard, přezdívaný Boom Bass. Mezi jejich hity patří například Cassius 1999, Feeling for You nebo I Love You So. Na písničkách s nimi spolupracoval například zpěvák Pharrell Williams nebo Ryan Tedder ze skupiny OneRepublic.

Hudebník začínal nejdříve jako číšník, později si řekl, že se dá na pěveckou kariéru. Ze začátku zpíval v punkové kapele a byl i bubeníkem. V roce 2010 získal cenu Grammy za produkci alba francouzské skupiny Phoenix.

Na Zdara zavzpomínal slavný skotský DJ a zpěvák Calvin Harris. "Hrozná zpráva o Phillipu Zdarovi. Byl to neuvěřitelně laskavý člověk...Tato nahrávka mě dostávala, když mi bylo patnáct let," napsal Harris na svůj twitter a přidal i odkaz na píseň Cassius 1999.

Awful news about Phillipe Zdar, what an unbelievably lovely man with an incredible legacy. I was mesmerized by this record as a 15 year old https://t.co/H79OZ19Nxq