Slevové kupóny do About You, Bonprix, Notino, Datart a další přehledně na jednom místě

A není nutné asi připomínat, že už samotné internetové ceny bývají obecně nižší než v případě kamenných prodejen. Mezi ty nejpopulárnější formy slev patří využívání slevových kupónů. Pojďme se v našem článku podívat na to, jak z kupónů vytěžit co nejvíce.



Atraktivní jsou slevy na módu a parfémy



Mezi jeden z nejoblíbenějších sortimentů, nejen mezi ženami, ale také mezi mnoha muži, patří rozhodně nakupování módy na internetu ve slevách. V tomto ohledu vám mohou být velmi nápomocny slevové portály, které nabízejí slevy uceleně na jednom místě. Nemusíte tak obcházet jednotlivé e-shopy, ale slevy do oblíbených obchodu si najdete sami v rámci jednoho portálu. Příkladem mohou být slevy na abkupony.cz umožňující získat slevu třeba do populárních e-shopů s módou, jako je About You, ale také třeba slevy na parfémy, které zakoupíte například na Notino. Kromě příznivé ceny patří mezi hlavní výhodu nakupování na internetu:



• Široký výběr



• Nevšední módní kousky



Právě šíře sortimentu je to, co zákazníky často u nakupování na internetu láká nejvíce. Kromě toho zde narazíte na spoustu nevšedních módních kousků nebo obtížněji sehnatelného zboží, které v kamenných obchodech zkrátka běžně nebývá. Můžete touto cestou objevit i řadu značek, které jste dosud neznali.



Doplňky a dekorace do bytu nakoupíte se slevami také



Velmi populární je na internetu také nakupování sortimentu do bytu. Ať už se jedná o různé dekorace nebo bytové doplňky. Pokud hledáte zajímavé zboží z této kategorie, oslovit vás mohou Bonprix slevy. Tento kdysi klasický zásilkový obchod funguje již také formou e-shopu na internetu. Kromě bytových doplňků rovněž patří mezi obchody, které se zabývají prodejem módy, o které jsme hovořili již výše.



Elektronika a spotřebiče za super ceny



Výběr zboží, jako je elektronika nebo domácí spotřebiče, je často doménou mužů. Ti u těchto nákupu na internetu jednoznačně dominují. Není se ostatně čemu divit, protože toto zboží zde lze sehnat za mnohem příznivějších ceny, než je tomu v kamenné prodejně. Mnohé kamenné prodejny, jako je třeba Datart, dnes ale samozřejmě provozují také své internetové varianty a ceny zde jsou klasické internetové. Doporučujeme porovnávat i jednotlivé internetové obchody mezi sebou, protože i zde se cena může a mnohdy bude lišit. Vyšší cena ale vždy nemusí znamenat méně výhodný nákup, protože ji můžete snížit právě slevovým kupónem, k čemuž využijete již výše zmiňované portály, které slevové kupóny nabízejí, a to i na elektroniku.



Před nákupem čtěte nezávislé recenze



Zatímco módu nebo parfémy si vybíráme hlavně podle našeho vkusu, tak třeba v případě zmiňované elektroniky a různých domácích spotřebičů rozhodně stojí za to být trochu obezřetnější. Zde můžete dobře těžit ze zkušeností a uživatelských recenzí zákazníků, kteří si produkt koupili již před vámi. Testy a recenze nabízejí také nejrůznější nezávislé recenzní weby, kde se dozvíte o daných produktech mnohem více i z hlediska vlastních zkušeností při jejich provozu. Získáte tak:



• Nezávislý pohled na daný výrobek



• Přehled o aktuální nabídce na trhu



Kromě toho, že si můžete přečíst nezávislou recenzi konkrétního výrobku, který vás může zajímat, lze snadno získat přehled o momentální nabídce na trhu. Často se totiž testují populární produkty, které zajímají nejvíce lidí. Příkladem může být například test kávovarů, kde si můžete vybírat mezi těmi nejpopulárnějšími značkami a modely, které vyrábějí. Pokud si nakonec vyberete produkt, který vám bude vyhovovat, také na toto zboží můžete následně uplatnit slevové kupóny v některém z e-shopů.