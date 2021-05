Vlk, pes, nebo šakal? Řidič srazil v Bratislavě neznámého tvora

Nevyřešená záhada, se kterou si lámou hlavu sousedé ze Slovenska. Řidič v pondělí v Bratislavě srazil zatím blíže neurčené zvíře. Veterináři a myslivci se dohadují, zda jde o vlka, psa či šakala. Ten by se ale podle nich jen tak nepohyboval uprostřed města.

Zvíře, které se podobá na vlka, srazil v pondělí ráno slovenský řidič. K srážce došlo v Bratislavě v městské části Jarovce. Na místo byli přivoláni myslivci, policie i ochranáři ze Svobody zvířat. Zatím jde ale o nevyřešenou záhadu. Myslivci a veterináři si zatím nejsou jistí tím, že by se uprostřed města mohla potulovala chráněná šelma.

"Sama městská policie si nebyla jistá, zda jde o vlka, šakala nebo psa. Takže jsme byli zavoláni my. Podle nás to pes není," popsala Pavla Dugovičová ze Svobody zvířat pro tvnoviny.sk.

Informace o záhadném zvířeti se zanedlouho roznesla mezi obyvatele městské části Jarovce. Podle starosty Jaroviece Jozefa Uhlera to může vyvolat strach mezi obyvateli. "Nikdo si nepamatuje, že by zde byl vlk. Možná nějací starší lidé z minulost. Myslím, že to může způsobit strach mezi obyvateli. Ty zvířata jsou plachá a pokud necítí, že jsou ohrožena, nezaútočí," uvedl Uhler.

Neidentifikované zvíře leží zatím v mrazícím boxu. Výsledky DNA by měly určit, jestli byl na místě sražen vlk nebo pes.