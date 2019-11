Šmejdi vymysleli další trik. Hovory o ničem vyjdou až na stovky korun!

Zhruba dvouminutový hovor ukrojil 88leté paní Lojdové Náchoda z důchodu 800 korun. Reagovala na zmeškané volání, ale už si nevšimla exotické předvolby plus 24. Ve vteřině se spojila se Súdánem. A kupodivu hlasu na druhé straně nečekaně dobře rozuměla. "Že prý jí paní vyprávěla, že jí udělají slevu a že má od dcery kontakt," popsal její syn.



"Nejlepší je na tyto telefonáty nereagovat," řekl koordinátor prevence pardubické policie Jiří Tesař.



Stejné číslo prozvánělo ženu nejméně desetkrát. S odstupem času ho vytočil i reportér TV Nova, aby zjistii, s kým má tu čest. Linka už ale byla nedostupná.





Ukazuje se, že podvodníci čísla rychle mění, a to z toho důvodu, že operátoři se je sami snaží vyhledávat a blokovat. Jsou jich ale tisíce a zablokovat všechny nelze. "Z hlediska kriminálního to je nepostižitelné, protože zdůrazňují, že hovor je zpoplatněný, tak je to legální podnikání," doplnil Tesař.



Pokud si lidé u těchto telefonátů nejsou jistí, doporučujeme, aby si u operátora zablokovali telefonáty ze zahraničí. Zejména na tyhle předvolby si dejte pozor:





O kolik peněz už lidé přišli, spočítat nelze, ale patrně nepůjde o malou částku. Syn paní Lojdové jen v Náchodě prý sám ví o desítkách poškozených lidí.