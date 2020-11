Smrt sestřičky rozohnila lékařku. Poslala odpůrcům roušek drsný vzkaz

"Dnes námi v nemocnici hluboce otřásla zpráva, že na covid zemřela mladá zdravotní sestřička, matka malé holčičky," napsala ve středu v otevřeném dopise lékařka a členka předsednictva Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů Lenka Doležalová.

"Ne nebyla z naší nemocnice, ani jsme ji osobně neznali, ale i u nás máme řadu nemocných sestřiček, lékařů a dalších zdravotníků. A moc si přejeme, aby se všichni vrátili zpátky, moc si přejeme, aby se všichni nemocní zdravotníci uzdravili. A přitom víme, že všichni už se nevrátí, i mezi zdravotníky si covid vybírá své oběti," konstatovala trpce.

S tímto vědomím sledovala úterní demonstraci proti opatřením vlády, na které lidé - mnozí bez roušek - skandovali hesla, že nejsou ovce a chtějí jít na pivo, že chtějí zpět svou svobodu. Řada z nich si odmítla nasadit roušku i po výzvě od organizátorů protestů a policie.

"Skutečně někdo může nošení roušek a dodržování hygienických opatření považovat za porušení osobní svobody? Každý z těch obránců pseudosvobody se může dostat k lékaři nebo do nemocnice," rozčiluje se lékařka.

"Každý z nich pak bude očekávat, že tam bude připravený lékař, sestry a další zdravotníci, bude očekávat, že se o něj postarají, ať už bude mít infarkt, zlomenou nohu nebo se bude dusit při covidovém zánětu plic," pokračuje její dopis.

"A ti zdravotníci tam budou připravení, přestože každá práce s pacientem představuje riziko, že se nakazí. Přesto tam budou. A tak se Vás ptám – jakým právem žádáte, aby zdravotníci za Vaší rádoby svobodu platili vlastním zdravím a vlastními životy? Skutečně si své svobody nenosit roušky vážíte víc než životů sestřiček a lékařů a všech ostatních? Co Vaše svědomí? Co Vaše odpovědnost?" napsala na závěr.

Otevřený dopis doktorky Doležalové sdílela i Česká lékařská komora. "Mluvíte nám z duše, kolegyně. I my se ptáme. Co Vaše svědomí? Dodáváme: To jste tak sobečtí?" okomentovala jej.