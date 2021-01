Za prodej potravin dvojí kvality 50 milionů pokuta, rozhodla sněmovna

Sněmovna ve středu schválila novelu zákona o potravinách. Za prodej tzv. potravin dvojí kvality, tedy podobných jako výrobky ze zahraničí, ale s jiným, často "horším" složením, bude nově hrozit pokuta až 50 milionů korun.

Původní vládní návrh sněmovna zmírnila a týká se tak jen těch potravin, které mají podstatně odlišné od srovnatelných ze zahraničí. Případné výjimky musí být řádně odůvodněny a spotřebitel o nich musí být informován.

Prošel také návrh SPD, aby prodejny s plochou nad 400 metrů od příštího roku měly stanovený minimální podíl tuzemských potravin v nabídce zboží. České produkty by nově měly tvořit 55 % potravinového sortimentu. Jejich podíl by měl navíc meziročně stoupat a v roce 2028 už by české produkty tvořily více než 70 % sortimentu.

Kvóty se nebudou týkat například specializovaných obchodů nebo těch s prodejní plochou menší než 400 metrů. Týkají se zhruba 100 typů prodávaných typů potravin, například masa nebo zeleniny.

Evropská unie je ale dlouhodobě proti potravinovým kvótám. Evropská komise se již dříve vyjádřila, že v případě jejich schválení by Česko jednalo protiprávně - jedná se totiž prý o diskriminaci zahraničních výrobků.

Své výhrady sdělilo předsedovi sněmovního zemědělského výboru Jaroslavu Faltýnkovi (ANO) dopisem i osm zemí EU. Byla mezi nimi Belgie, Itálie, Francie a také Polsko, Rakousko, Německo, Nizozemsko a Španělsko.

"Buďte trochu nacionalisti," vyzval poslance ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) s tím, že české potraviny by v Česku měly mít jednoznačně přednost.

Sněmovna schválila také pozměňovací návrh poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, Josefa Kotta a Davida Pražáka. Ten má umožnit zadavatelům upřednostnit tuzemské potraviny, včetně těch z ekologického zemědělství. "Veřejní zadavatelé tak budou moci dávat přednost sice dražším, ale zároveň kvalitnějším potravinám," tvrdí zadavatelé.