"Je to směšné!" Autor sochy Špinarové blokuje její prodej

Velké stěhování soch v Ostravě, to je vize radnice. Pocta zpěvačce Věře Špinarové se totiž podle lidí moc nepovedla. Někteří si dokonce ze sochy dělají na internetu legraci.

Město se navíc rozhodlo, že dílo prodá, k čemuž musí mít souhlas autora. Ten ale do této chvíle nemá. "Já jsem sochu odvedl podle zadání, v pořádku byla převzata bez výhrad, a dál už to na mně není, co se týče popírání autorských zákonů, tak to je směšné," řekl sochař David Moješčík.

Radnice Moravské Ostravy a Přívozu už hledá aukční síň, která by se měla postarat o přípravu prodeje sochy Věry Špinarové. Po případné aukci by tak socha zpěvačky mohla zdobit zahradu některého z jejích fanoušků.

"Pro mě je hlavní záležitost, aby ta socha byla odstraněna a jestli potom se někde umístí a jestli si ji koupí někdo z Aše, je mi to jedno, jen aby zmizela z veřejného prostoru," vyjádřil se syn zesnulé zpěvačky, hudebník Adam Pavlík. Rozhodnutí radnice je ovšem v nedohlednu.