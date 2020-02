Šok u soudu. Exzaměstnanec se opřel do druhého nejbohatšího Čecha!

Pět let za mřížemi hrozí Janu Burianovi, bývalému mluvčímu firmy CPI, kvůli údajnému podvodu s fakturami. "Je mu kladeno za vinu, že se dopustil trestného činu podvodu, způsobená škoda přesáhla částku pět milionů korun," vysvětluje státní zástupkyně Markéta Pánková.

"Já se považuju za oběť praktik pana Vítka, pana Havelky a CPI. Obžaloba stojí na nesmyslném a zmanipulovaném trestním oznámení," brání se Burian.

Svou vinu od začátku odmítá. Před soudem ve středu ale překvapil nečekanými informacemi o firmě a svém bývalém zaměstnavateli - miliardáři Radovanu Vítkovi.

"Jsou činnosti, které jsem mediálně kryl a které jsem musel popírat i když to nebylo v souladu. Byl to strach, byl to strach z pana Vítka, z jeho praktik, byla to obava. Já jsem současně velmi dobře věděl, jaké pan Vítek má možnosti, čeho on je schopen. Věděl jsem, že má i kontakty do prostředí justice, do prostředí policie," nebral si Burian servítky.

Jeho výroky překvapily i státní zástupkyni. "Pan obžalovaný přišel s novou verzí, která v přípravném řízení nezazněla," připustila.

"Klient zatím měl první příležitost soudu říct svůj názor. Neměl ani příliš důvěru v policejní orgány," tvrdí obhájce obžalovaného Milan Paláček.

Soud si prý teď bude muset předvolat i samotného Vítka. Jeho firma jakákoli obvinění odmítá. "Probíhající soud s bývalým zaměstnancem, který je obviněn z podvodu vůči zaměstnavateli, a který se ve svých lživých výpovědích pouze snaží mstít a pošpinit jméno svého zaměstnavatele, nebudeme komentovat," odvětil Burianův nástupce Jakub Velen.

Soud pokračuje ve čtvrtek. Další líčení pak bude odročeno na začátek dubna.

Aktivity Radovana Vítka rozplétají soudy v New Yorku i Lucembursku. Například kvůli údajnému nepřátelskému převzetí firmy po něm žádá skupina žalobců asi 70 miliard korun. To je mimochodem zhruba o 5 miliard méně, než je jeho odhadovaný majetek. Vítek všechna nařčení odmítá.