Šokující snímky: Pár zabil lva, poté si nad ním užíval oslavný polibek!

V pondělí se na sociálních sítích objevila fotografie, na které je kanandský pár Darren a Carolyn Carterovi z Alberty. Ti se líbají nad lvem, kterého zrovna ulovili v poušti Kalahari v jižní Africe.

Na výlet měli vyrazit s firmou Legelela Safaris, která nabízí lovecké balíčky pro turisty z celého světa. Podle deníku The Sun fotografii zveřejnila firma na svém facebooku.

Ten je však nedostupný. Na úlovek měla být Legelela Safaris pyšná. "Tvrdá práce v rozpálené Kalahari...skvělá práce. Monstrum lev," napsala firma na facebooku.

Pár se vyfotil nad mrtvým lvem

END THIS HORROR: #DarrenCarter and #CarolynCarter, from #Edmonton, #Alberta, #Canada, celebrate their kill on a hunting trip with Legelela safaris in South Africa. pic.twitter.com/LXCFx7KKpq