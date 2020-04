Soud zrušil opatření omezující pohyb a maloobchody jako nezákonná. Vláda řeší, co s tím udělat

Rozhodnutí soudu je pravomocné. Reportér TV Nova z místa informoval, že soudní senát opatření omezující volný pohyb, maloobchody a služby zrušil z toho důvodu, že je vydalo jen jediné ministerstvo a ne vláda jako celek.

Kabinet má nicméně ještě čas situaci napravit, pokud obdobná či stejná opatření přijme znovu, ale tentokrát zákonnou formou a kolektivně. V soudní síni také zaznělo, že kroky ministerstva zdravotnictví byly právnické chytračení.

"Možností omezení základních práv a svobod za trvání nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu disponuje především vláda. A zákon nepřipouští delegování této pravomoci na kohokoli jiného, ani na členy vlády," uvedla v tiskové zprávě mluvčí soudu Markéta Puci.

Doplnila, že ministerstvo zdravotnictví sice může v případě epidemie zavádět mimořádná opatření, ale ve chvíli, kdy vláda vyhlásí nouzový stav, tak přepne právní režim do speciální podoby. "V opačném případě by zmizel rozdíl mezi normálním a výjimečným stavem, neboť způsob odpovědi na výjimečnou situaci by byl zcela standardní," zamýšlí se soud.

"Vládo ČR, Vy bando amatérů, která ignoruje vládu práva, omluvte se a odejděte. Svobodný občan nepotřebuje vůdce, který opovrhuje pravidly. Potřebuje správce, který respektuje pravidla a spravuje odpovědně a efektivně," rozohnil se na twitteru Miroslav Kalousek (TOP 09).

Na verdikt už zareagovalo i ministerstvo vnitra. "Ministerstvo vnitra dlouhodobě upozorňuje, že v době nouzového stavu se má postupovat podle krizového zákona a vláda má přijímat krizová opatření svým usnesením. Zákon o ochraně veřejného zdraví není možné využívat namísto krizového zákona jako obecný zákonný titul pro omezování některých základních práv a svobod nebo maloobchodního prodeje," uvedl resort.

"Je to jen další potvrzení toho, co říkáme dlouhodobě. Pouze za nouzového stavu lze přijímat krizová opatření na boj s koronavirem,“ přisadil si ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Připomeňte si vyhlášení mimořádných opatření v reportáži: