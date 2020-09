Dítě zemřelo po domácím porodu, pomoc zavolali pozdě. Rodiče bez trestu

Rodiče chlapečka, který loni zemřel po domácím porodu, zůstanou bez trestu. Plzeňský okresní soud je sice uznal vinnými z usmrcení z nedbalosti, do vězení je ale neposlal. Oběma hrozilo až šest let za mřížemi.

K tragédii došlo v jedné z obcí na jihu Plzeňska. Podle informací soudu chlapeček zemřel na podchlazení v kombinaci s vykrvácením. Státní zástupkyně uvedla, že rodiče chlapci, který se narodil ve 28. týdnu těhotenství, nezajistili lékařskou pomoc.

Soud vyhověl návrhu obhájce na uznání viny bez uložení trestu. Proti rozhodnutí soudu, se státní zastupitelství na místě odvolalo. "Obžalovaná porodila za přítomnosti otce předčasně v kuchyni bez lékařské pomoci či asistence. Následně nepřivolali lékařskou pomoc, nepodvázali pupečník, nezajistili dítěti pomoc a dostatek tepla," řekla u soudu státní zástupkyně.

Rodiče měli po porodu jít spát do ložnice. Že dítě nedýchá zjistili v průběhu noci. Teprve poté zavolali sanitku. Zdravotníci ale novorozeně zachránit nedokázali. Otec chlapečka se dle výpovědi matky dítěte pokoušel o resuscitaci podle pokynů dispečera, ale neúspěšně. Sanitka byla na místě během 13 minut.

Sedmatřicetiletá matka chlapečka u soudu řekla, že samotný porod byl velmi rychlý. Nic prý nenasvědčovalo tomu, že by cokoli bylo špatně. "Praskla mi voda, než se manžel vrátil s ručníky, tak jsem porodila. Dítě bylo živé, přisálo se na prso. Chtěli jsme si pak na chvíli lehnout, odpočinout si," popsala u soudu.

O tom, že při předčasném porodu mohou vzniknout komplikace, prý netušila. "Měla jsem hned po porodu volat záchranku. Byla to největší chyba mého života," litovala později. Chlapeček dle soudního znalce vykrvácel do placenty. Jako předčasně narozenému dítěti mu navíc chyběla schopnost vytvářet teplo, což by při včasné pomoci vyřešil inkubátor.

Domácí porody v Česku nejsou nelegální, ale podle vyjádření soudního znalce a gynekologa Jaroslava Feyreisela by měly být prováděny jen v místě, kde je možné rychle přivolat odbornou pomoc.

"Pokud si člověk bez dostatečného odborného vzdělání dovolí uvažovat nad touhle variantou, tak je to prostý hazard se zdravím a životem dítěte i matky," řekl Feyreisel.

Připomeňte si událost v reportáži Televize Nova: