Spolek si střílel z EU, za hlasy od voličů dostane přes milion!

Více než milion korun dostane za hlasy voličů v právě skončených eurovolbách recesistické hnutí Ano, vytrollíme europarlament. A to i přesto, že nemělo dost hlasů na získání mandátu.

Příspěvky za odevzdané hlasy jsou sice nižší než ty, které politické strany dostávají v parlamentních volbách, přesto jde o hezké peníze.

Největší injekce logicky čeká vítěze eurovoleb, tedy hnutí ANO premiéra Andreje Babiše - a to lehce přes 15 milionů korun. Přes hranici deseti milionů už se dostala jen druhá ODS (přibližně 10,3 milionu korun).

Těsně pod desetimilionovou hranicí skončili Piráti, kteří za získané hlasy dostanou asi 9,9 milionu korun. Koalice STAN a TOP 09 si přijde na 8,3 milionu, SPD na šest a půl, lidovci na 5,15 a KSČM na bezmála pět milionů korun.

Pro ČSSD, ktreá utrpěla debakl a nemá nově ani jednoho europoslance, je 2,8 milionu za hlasy jedinou náplastí na drtivou prohru. 1,69 milionu dostane i hnutí Hlas Pavla Teličky.

A mnout ruce si můžou i lidé stojící za recesistickým spolkem Ano, vytrollíme europarlament. Ten totiž za získané hlasy vyinkasuje 1,11 milionu.

"Jsem rád, že kandidují i takové strany, které stojí mimo a voliče třeba i pobaví. Myslím, že někteří lidé je volili pro zábavu, z hecu. Proč ne," komentoval úspěch recesistů bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.

Podle politologa Jana Kubáčka může hubený výsledek ekonomickými problémy zmítané ČSSD paradoxně prospět. "Mohlo by jim to pomoci pochopit situaci mnohých rodin, které jsou také v tíživé situaci. Mohli by najít pokoru i témata," myslí si Kubáček.