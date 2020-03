Srnu potrhal vlk. Policie trpící zvíře jen posunula a odjela, tvrdí žena

Vlk měl napadnout srnu ve dvě v noci před několika dny poblíž Jáchymova. Souboje zvířat si všiml z nedaleké polosamoty syn čtenářky TN.cz, která na případ redakci upozornila. Ta zavolala policii. Hlídka dorazila během deseti minut.



"Jen co policisté vystoupili z vozu, jejich první slova byla "Běžte domů, my se o ni postaráme." Samozřejmě, že jsem se synem zpovzdálí sledovala, co se bude dít. Policisté si chvíli povídali, pak jeden vzal srnu do náruče a odnesl ji o kousek dal do křoví. V domnění, že se policie o to postará, jsme šli se synem domů," popsala žena.

Ráno kolem půl desáté se šla znovu podívat na místo. "Bohužel jsem našla srnku v křoví v kaluži krve a stále živou. Volala jsem na policii a během několika minut se dostavil místní myslivec a její desetihodinové trápení ukončil kulkou do hlavy. Když jsem se ho zeptala, jestli mu policie v noci volala, řekl, že ne, kdyby ano, přišel by ji usmrtit," přiblížila žena.

Případem se již zabývá policie. "Dnes jsme přijali podnět k prošetření postupu policistů. Důsledně prošetřujeme všechny okolnosti tohoto případu, který bude následně předán Odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje," sdělila v pátek mluvčí karlovarského krajského ředitelství policie Eva Valtová.