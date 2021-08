Startuje úspěšná vědomostní soutěž na TV Nova! Můžete v ní zazářit i vy

Show Na lovu trhala v několika zemích po celém světě rekordy sledovanosti. Pořad v pondělí přinese na obrazovky TV Nova kombinaci zábavy, vědomostí i velkého napětí. Soutěživí Češi se tedy mají na co těšit!

Hry se účastní čtyři soutěžící, kteří se nikdy předtím neviděli. Ti hrají v týmu a snaží se vyhrát peníze pomocí správných odpovědí na vědomostní otázky. Jejich protihráčem, který se je snaží zastavit, je Lovec.

V prvním kole hry každý soutěžící vyzývá Lovce sám za sebe. Aby mohl Lovce vyzvat, musí si nejprve nashromáždit na svém soutěžním kontu peníze, které získá správnými odpověďmi na otázky kladené moderátorem. Pak do hry vstupuje Lovec, který se pokouší zabránit soutěžícímu v tom, aby si peníze ze soutěžního konta mohl přenést do bezpečí týmové banky.

Lovci jsou běžní lidé, kteří zkrátka mají rádi kvízy a jsou většinou velmi sečtělí. Jedním z nich je učitel na základní škole Jakub Kvašovský, který se některých předchozích vědomostních pořadů účastnil jako soutěžící, například Chcete být milionářem.

Dalším je Jiří Martínek z Historického ústavu Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Jedinou Lovkyní v týmu je meteoroložka Dagmar Jandová, která má ráda kvízy a posledním Lovcem je Václav Slabyhoudek, který momentálně dokončuje studium práv.

Moderátorem celého pořadu Na lovu je oblíbený Ondřej Sokol: "Já si to moc užívám, protože nemusím hádat, a to je myslím to nejdůležitější." V něčem je ale i pro Ondřeje toto moderování zcela nové: "Musím se učit číst nahlas, protože součástí tohoto pořadu jsou minuty až dvouminuty, kdy musím velmi rychle pokládat otázky. To je někdy velmi náročné."

Diváci budou mít možnost poznat, že čtyři Lovci mají velmi bystré mozky a neuvěřitelné znalosti. Chcete s nimi poměřit své síly? Můžete! Casting na soutěžící totiž stále pokračuje. Přihlaste se zde.