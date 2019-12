Střelec se svěřoval známému zpěvákovi: "Nedávám si to za vinu!"

"Takový ten pocit, kdy si čtrnáct dní píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe. Ctirad V. byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Fuck! Je mi to líto,“ svěřil se na sociální síti zpěvák Davd Stypka.

Bezprostředně tak reagoval na tragédii, která se v úterý ráno stala v ostravské fakultní nemocnici. Při běsnění střelce tam zemřelo šest lidí a další tři utrpěli zranění. Útočníkem byl podle policie Ctirad V., který přišel do jedné z čekáren a bez varování vystřelil na bezbranné pacienty. Bližší info zde.

Střelec o sobě delší dobu prohlašoval, že je vážně nemocný. Podle informací TV Nova měl rakovinu a léčil se právě v ostravské fakultní nemocnici na oddělení hematoonkologie. Zřejmě i proto si vybral zpěváka Davida Stypku a svěřoval se mu. Stypka totiž začátkem listopadu oznámil, že má rakovinu slinivky. Podrobnosti čtěte zde.

Stypka, který je známý například díky duetu s Ewou Farnou, ale nechce zabíhat do podrobností a nechce věc dál komentovat. "Pro všechny - nedávám si to nikterak za vinu. Líto mi je těch lidí, kteří to odskákali,“ dodal ve svém prohlášení na facebooku.

