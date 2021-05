Drby ze svatby Bohuše a Lucinky! Hosté prozradili, co se dělo večer

Obřad trochu zkomplikovala nepřízeň počasí, vše ale nakonec dopadlo tak, jak mělo. Ženich s nevěstou si vyměnili svatební sliby a první novomanželské políbení doprovázela písnička Stín katedrál od Petra Muka.



"Svatba se velmi povedla. Přeji mu to z celého srdce. Nejenom jemu, ale i nevěstě. Domnívám se, že sice nebyla optimální přízeň počasí, ale vše vyšlo. Musím se teda přiznat, nebyl jsem tam až do konce. Bohuš mi nachystal pár překvapení. Nejdříve mě poprosil, abych pronesl nějaký projev a pak jsem tancoval s nevěstou. Na to jsem taky nebyl připraven, ale to není stížnost, spíše úsměvná historka," nechal se slyšet Bohušův svědek František Janeček.

"Svatba byla dost skromná, co se týče hostů. Bohužel to bylo kvůli nynějším opatřením. Ti nejdůležitější tam ale byli! Svatební organizace byla dost hektická kvůli nenasytným novinářům a fotografům. Nenechali novomanžele si daný okamžik naplno a svobodně užít, aniž by jim nebyli za zadkem. Jakmile ale zůstali pouze svatební hosté a novomanželé, stres opadl a nálada byla veselá. Tančilo se do noci. Nevěsta byla krásná, líčení, šaty, účes. Plus měla malinkatý doplněk, roztomilou Natálku," popsala dojmy se svatby kamarádka nevěsty Irena Palkaninová.



Veselku sice rozezpíval ženich, Lucie se ale také chopila mikrofonu a všechny mile překvapila: "Nevěsta dokonce zpívala! Bylo to dobrý! Nikdy jsem ji neslyšela zpívat a byla jsem mile překvapena," doplnila Irena.

První manželský polibek a tanec, Bohuš Matuš a Lucie do toho praštili. Na video se podívejte zde: