Svatba hvězdy z Ulice: Představitel Lumíra si vzal půvabnou blondýnku

Václav Svoboda se oženil se svou partnerkou Lenkou, která od soboty nese jeho příjmení. Přestože jsou spolu už 23 let, rozhodli se do toho konečně praštit. "Slavili jsme do ranních hodin, asi do tří, nebylo to nic velkého," řekl Svoboda pro TN.cz.

Svatba se konala v Brně. "Měli jsme tam cimbálku a u ní jsme skřehotali, zpívali a tančili," prozradil další detaily ze svatby. Partneři mají dohromady čtyři děti z jiných vztahů. A také mají Lenka s Václavem už čtyři vnoučata, se kterými se často radují.

Václav na svůj facebookový profil napsal: "Sdílejte, než to smažu. Jsem ženáč! Představuji vám moji paní Svobodovou." Sdílel tam také krásné svatební fotky, na kterých novomanželé září štěstím.

Svatbu si připravovali úplně sami. "Byla to hektika jako blázen, v neděli jsme padli za vlast," smál se herec. "Na svatbu už máme věk. Za těch 23 let to vyplynulo. Teď je pro mě nezvyk nosit prstýnek, ale je to krásné. Když spolu, tak se vším všudy," dodal Václav na závěr.

Postava Lumíra Nykla je v Ulici od úplného počátku už 16 let. Za svůj život se stihl Lumír už několikrát oženit, navíc vždy se stejnou ženou Světlanou. V seriálu patří dokonce mezi svatební rekordmany, Lumír se měl ženit nejčastěji, přesto se svatba konala nakonec jen dvakrát.

Paradoxně jeho představitel Václav Svoboda se oženil až po dvou dekádách vztahu. Oblíbeného herce můžete znát i z filmů Jak básníci přicházejí o iluze nebo Jak básníkům chutná život.

