Hvězda Mužů v černém je po smrti! Známému herci bylo 88 let

Herec Rip Torn, vlastním jménem Elmore Rual Torn Jr., zemřel v úterý ve věku 88 let v americkém Connecticutu po boku své manželky Amy Wrightové a jejich dvou dcer – Katie Tornové a Angeliky Pageové. Jeho smrt potvrdil publicista Rick Miramontez, který však neuvedl, proč herec zemřel, uvedl deník Mirror.

Torn zahájil svou filmovou kariéru už v roce 1956 filmem Baby Doll. Poté se přestěhoval do New Yorku a začal se herectví věnovat naplno. Mezi jeho známé filmy patří Muži v černém, kde se objevil ve všech jeho třech dílech, dále Vybíjená, RoboCop 3 nebo Periskop nahoru a dolů.

Zahrál si také v několika seriálech, a to například v Columbovi, Zákon a pořádek: Zločinné úmysly, Will a Grace nebo Nemocnice Chicago Hope.

V roce 1984 byl nominovaný na Oscara za film Cross Creek za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli. Získal také šest cen Emmy za roli v seriálu Studio 30 Rock nebo The Larry Sanders Show. V oblíbeném animovaném filmu Herkules propůjčil hlas vládci Olympu Diovi.

Tornova smrt zasáhla i jeho kolegy. "Rip Torn mě vždy dokázal rozesmát. Artie a Bob Diamon byly dvě naprosto nezapomenutelné postavy," napsal na twitter herec a scénárista Seth MacFarlane.

Rip Torn always made me laugh. Artie and Bob Diamond were two utterly unforgettable characters.

"Když se podívám zpět na tvorbu Ripa Torna, nemůžu přijít ani na jednu jeho roli, kterou by mohl někdo ztvárnit lépe. Byl jedinečný," přidal se i herec Michael McKean, který hrál například ve filmu Mystery, Aljaška.

Looking back on decades of Rip Torn's work and can't think of a single performance that could have been bettered by another actor. One of a kind. RIP.