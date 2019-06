Svět opustily legendy: Zemřela hvězda seriálu Alf i slavný padouch!

Max Wright (†75) se proslavil především seriálem Alf, kde ztvárnil postavu Willieho Tannera – otce přátelského mimozemšťana. V roce 1995 mu lékaři diagnostikovali rakovinu, se kterou celé roky statečně bojoval. Bohužel ve středu ho jeho rodina našla mrtvého v domě v Los Angeles, informoval deník USA Today.

Alf se objevil na televizních obrazovkách v Americe poprvé v roce 1986 a měl celkem čtyři řady. Jednalo se o sci-fi sitcom, který si oblíbili diváci z celého světa. Wright si zahrál také v seriálu Přátelé, ve hře Williama Shakespeara Sen noci svatojánské nebo ve filmu Podraz II.

V roce 2003 řídil v opilosti a dostal podmínku. Jeho ženou byla Linda Ybarrondo, která zemřela na rakovinu prsu v roce 2017. Měli spolu dvě děti.

V úterý zemřel také herec Billy Drago, který hrál ve filmech především padouchy. Podle deníku The Sun měl infarkt. Mezi jeho známé filmy patří Hory mají oči, Nedotknutelní, Delta Force 2, kde si zahrál s nepřemožitelným Chuckem Norrisem. S ním se objevil i ve filmu Sám proti teroru nebo Invaze U.S.A. Dále Drago ztvárnil démona v oblíbeném seriálu Čarodějky.

Než se vrhl na hereckou kariéru, byl nejdříve kaskadérem. Poté se přestěhoval do New Yorku a začal chodit na různé castingy. Zahrál si také v hudebním klipu Michaela Jacksona k písni You Rock My World.

Jeho ženou byla Silvana Gallardo, která zemřela v roce 2012. Mají spolu syna Darrena E. Burrowse, který se potatil a rozhodl se, že bude také hercem.