Nové hřiště Řepky: Na Borech mají kotec na dvoře a cely pro 14 lidí

Plzeňská věznice označovaná jako Bory vypadá zvenčí spíš jako honosné panské sídlo, uvnitř ale najdete klasické zařízení pro trestance. Přesto je objekt unikátní. Jeho budovu tvoří osm paprsků, proto se celému komplexu někdy přezdívá "hvězda". Centrální část věznice byla vystavěná po vzoru panoptikonu, což je architektonický typ vězení umožňující neustálý dohled nad odsouzenými.



I když ze středového "můstku" není vidět přímo do cel, příliš soukromí bývalého fotbalistu Tomáše Řepku nečeká. Cely totiž podle bývalého vězně Štěpána H. obývá zpravidla 6 až 14 vězňů. Dvoulůžkové cely jsou jen na trestním oddělení, kam se Řepka pravděpodobně nedostane.

"Nic tak strašnýho ho tam určitě nečeká. Pokud si ale udělá s kýmkoliv problém, tak se s ním nikdo párat nebude," uvedl Štěpán H. a dodal: "Záleží na člověku, jak se k tomu postaví a jakou tam má psychiku. Pokud ale vím, tak (Tomáš Řepka) nikoho neznásilnil, nikomu neublížil. Bude tam za hvězdu na hvězdě."



Pokud Řepka nebude mít problém s kázní a projeví zájem, může studovat nebo cvičit v tělocvičně. O dlouhých procházkách s výhledem nebo o fotbalu si ale může nechat jen zdát. Miniaturní dvory, které vypadají spíš jako kotce, totiž žádnou závratnou fyzickou aktivitu neumožňují.

Aby si zkrátil dlouhou chvíli, může se Řepka zapojit do pracujícího oddílu. "On se tam určitě bude chtít dostat," uvažuje bývalý vězeň. "Zaprvé mu bude víc utíkat čas a zadruhé tam nejsou žádní nepřizpůsobiví občané."

Pokud by bývalého fotbalistu snad napadlo, že by z věznice chtěl utéct, s největší pravděpodobností by se mu to nepodařilo. Po útěku dvou trestanců v roce 2005 se totiž žalář ještě více zabezpečil a nyní by podle slov tamních dozorců neměla z vězení utéct ani myš.

Tomáš Řepka si v plzeňské věznici odpykává 2,5letý souhrnný trest za zpronevěru, prodej auta, které mu nepatřilo a za pornoútoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou. Původně ho soud poslal do ruzyňské věznice, z té byl ale za neznámých okolností převezený právě na Bory.





Podívejte se na vězeňský speciál pořadu Střepiny, který se mimo jiné podíval i do věznice Bory: