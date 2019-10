Tajfun Hagibis udeřil v Japonsku! Jeden mrtvý, vítr dosáhl až 195 km/h

Předpověď meteorologů se vyplnila. K Japonsku dorazil tajfun Hagibis, který se formoval několik dní. Jeden člověk zemřel a další jsou zranění. Většina obyvatel se musela evakuovat, lety do Tokia byly zrušeny a přes deset tisíc lidí je bez elektřiny. To nejhorší však Japonsko teprve čeká.

V sobotu se k pobřeží Japonska přiblížil tajfun Hagibis. Bouře sice zeslábla z původní páté kategorie na třetí, ale i tak ji doprovází velmi silný vítr. Ten udeřil rychlostí až 195 km/h. Situace se má zhoršit odpoledne místního času. Vydatné srážky mohou způsobit i záplavy.

Podle informací místní policie zemřel devětačtyřicetiletý muž, jehož auto převrátilo tornádo. Nejméně pět lidí bylo zraněno včetně tří dětí. Tornádo prošlo městem Ičihara, které leží třicet kilometrů jihovýchodně od Tokia.

Pro desítky milionů lidí byla nařízena evakuace. Lety do a z Tokia byly zrušeny, a to až do nedělního rána. Nejezdí také vlaky mezi Tokiem, Nagojou a Ósakou, uvedlo CNN.

Přes deset tisíc domácností je bez elektřiny. Nejhorší situace je v oblasti Čiba, Kantó a Tokio. Většina obchodů už také nemá zásoby.