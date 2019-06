Taxikář odvezl na Slovensko dvě malé děti z Česka. Někdo je odložil

Kdo chlapce a holčičku do taxíku v Česku posadil, zatím není jasné. Děti ale taxikář přivezl ženě, o níž mu řekl, že je jejich babička. Že by ale měla mít vnoučata, natožpak v Česku, žena netušila. Podle webu Čas.sk se tak žena obrátila na policisty.

Děti si převzala sociálka a putovaly přes celé Slovensko do dětského domova v Medzilaborcích. "Děti se na území Slovenska ocitly bez jakékoliv péče, takže je zabezpečili kolegové ze sociálně-právní ochrany a sociální kurately v Čadci," řekla Času mluvčí sociálky Jana Lukáčová.

Ze kterého českého města je taxikář do nedaleko hranic ležící Čadce vezl, slovenská média neprozradila. Děti ale prý usedavě plakaly. Podle TV Joj znaly jen svá křestní jména.

Policie začala to, jak se malí caparti k našim východním sousedům dostali, už vyšetřovat. "Přijali jsme trestní oznámení ve věci podezření z trestného činu odložení dítěte," řekla Času žilinská krajská policejní mluvčí Jana Balogová.

Podle mluvčí sociálky budou o tom, co s dětmi bude, rozhodovat české úřady. Podle Času budou brzy vráceny do České republiky, kde si případ převezme česká strana. Co se s dětmi stalo a kdo je poslal na Slovensko, je zatím záhadou.