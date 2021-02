Další komplikace kvůli počasí! Experti vysvětlili, proč se vrátila tradiční zima

Česko se probudilo do mrazivého rána, teploty místy padaly hluboko pod bod mrazu. Už druhý den působí počasí výrazné problémy v dopravě. Meteorologové kvůli velmi nízkým teplotám vydali sérii výstrah, teploty můžou spadnout i k -18 °C, tuhá zima vydrží nejméně do poloviny února. Po několika velmi teplých zimách se tak dá hovořit o tradičním zimním počasí.

Aktuálně je platná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před silným mrazem pro Prahu, Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj. Ve středu se pak přidá Plzeňský kraj, od čtvrtečního večera začne výstraha před silným mrazem platit také ve zbytku republiky.

Zejména sníh už druhý den komplikuje dopravu. Například MHD v Praze se stále potýká s problémy. Až do odvolání platí výjimky pro některé zastávky autobusů, které Pražská integrovaná doprava neobsluhuje.

Problémy se stále týkají také železnice, výjimky se týkají celé řady linek. Některé vlaky jsou kvůli trvajícím poruchám na výhybkách zcela odřeknuty, jiné nabírají až půlhodinová zpoždění. Týká se to zejména dopravy ve Středočeském kraji.

Teploty mají i v následujících dnech klesat pod -12 °C, o víkendu může být při zmenšené oblačnosti i kolem -18 °C. A podle ČHMÚ mrazy vydrží nejméně do poloviny února.

Podle meteorologů je ještě brzy na hodnocení charakteru zimy jako celku brzy, už teď se ale dá říci, že to nebude další zima v řadě, o které se mluví jako o nejteplejší za posledních 100 let, naopak to podle ČHMÚ vypadá na ukázku, jak má zima v Česku vypadat.

"Nad střední Evropou se udržuje výrazné frontální rozhraní mezi studeným vzduchem původem ze Sibiře, který je prakticky nad severní polovinou Evropy, a velmi teplým vzduchem na jihu. Ve vyšších hladinách se ten teplý vzduch dostává nad ten studený a v něm obsažená vlhkost je zdrojem vláhy pro výrazné sněžení. Podle některých zpráv prý byl ve sněhu zjištěn i saharský písek, napovídající původu toho teplého vzduchu," vysvětluje Pavel Jůza z ČHMÚ.

Podobné podmínky panovaly při některých zimách, na které dodnes pamětníci vzpomínají. Podle dosavadních předpovědí to vypadá, že i tentokrát nás čeká několik dní pravého zimního počasí, se sněhem i mrazem. I když by neměl být tak extrémní jako třeba leden 1987. Důvodem je to, že na Sibiři nepanuje taková zima.

Letos to také vypadá, že se milovníci zimních sportů dočkali vhodných podmínek. "Podle dostupných údajů v noci na pondělí napadlo v Bedřichově v Jizerských horách 17 cm sněhu, na stanicích Šindelová a Broumov 15 cm, v Doksech 14 cm, v Ondřejově 13 cm, stanice Javorník, Praha-Kbely, Varnsdorf, Aš a Čáslav uvádějí 12 cm nového sněhu. Pouze asi čvrtina ze 135 stanic uvádějících údaj o novém sněhu uvádí méně než 5 cm nového sněhu, a jen necelých 10 stanic uvání nulové množství nového sněhu," doplnil Jůza.

Například na Labské boudě je kolem 148 centimetrů, Ovčárna podle ČHMÚ uvádí 100 centimetrů, Rozmezí v Jizerských horách a Kralický Sněžník 90 centimetrů.

Na předpověď počasí se můžete podívat zde: